黑海：烏戰下一個熱戰場 烏克蘭稱部分逼退俄艦隊

烏克蘭/俄羅斯/黑海

烏克蘭軍方周一表示，烏克蘭軍隊已將俄羅斯艦隊從黑海的烏克蘭海岸逼退了約100公里，莫斯科的船艦已在那裡進行了數周的海上軍事封鎖。海海被警告將很快成為烏克蘭戰爭的熱戰戰場。

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據烏克蘭國防部在電報群上說："由於我們擊敗敵方俄羅斯海軍的行動，俄羅斯黑海艦隊的艦艇群被從烏克蘭海岸逼退了一百多公里的距離。

法新社說，這一信息無法通過獨立來源核實。

據烏克蘭國防部稱，俄羅斯軍隊因此被迫在克里米亞和他們佔領的烏克蘭南部赫爾松地區部署海岸防禦系統。俄羅斯還向蛇島派出了增援部隊，蛇島是俄羅斯在入侵烏克蘭的第一天就征服的黑海的一個烏克蘭小面積領土。

烏克蘭國防部說："我們已經剝奪了俄羅斯艦隊對黑海西北部的完全控制權，那裡已經成為一個 "灰色地帶"，但烏克蘭國防部說，俄羅斯軍隊目前正在努力重新獲得控制權。

據基輔稱，"俄羅斯從海上發射導彈的威脅仍然存在"。

消息人士說，俄羅斯船隻還繼續在黑海上 "封鎖民用船隻航行"。

法新社說，俄羅斯海軍對烏克蘭港口的封鎖引起了人們對全球糧食危機的擔憂，烏克蘭的糧食出口受阻，世界價格飆升。

雖然俄羅斯擁有明顯的海軍優勢，但烏克蘭軍隊聲稱自戰爭開始以來成功擊沉了幾艘俄羅斯船隻，包括在4月擊沉了俄羅斯黑海艦隊的旗艦 "莫斯科 "號巡洋艦。莫斯科卻稱，這艘船是由於船上發生的失火事故而沉沒的。