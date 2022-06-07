俄羅斯駐聯合國代表憤然離場

政治

歐盟理事會主席米歇爾6月6日在聯合國安理會發表演說時，指責俄羅斯利用糧食供應，威脅發展中國家，並引發全球糧食危機。俄羅斯大使為此表達不滿、退席。米歇爾回應說：不想聽走人的做法是自欺欺人。

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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和其他官員試圖將糧食危機加劇的罪名歸咎西方的懲罰性制裁，米歇爾（Charles Michel）在紐約發表演說時，斷然駁斥這些指控，並將責任直接歸咎莫斯科。

米歇爾演說時表示：“歐盟並未對農業部門祭出制裁，完全沒有。我們對俄羅斯運輸部門的制裁甚至沒有超出歐盟邊界，不會阻止懸掛俄羅斯國旗的船隻向開發中國家運送穀物、糧食或肥料。”

米歇爾說：“俄羅斯聯邦大使先生，老實說，克里姆林宮正利用糧食供應作為對付開發中國家的隱形飛彈。俄羅斯發起戰爭的嚴重後果正在全球蔓延，推高糧食價格，使人們陷入貧困，並破壞整個地區的穩定。”

米歇爾繼續說道：“俄羅斯要對這場糧食危機負起全部責任，即使克里姆林宮散布謊言和假消息，俄國仍須獨自擔起責任。我幾周前在敖德薩（Odesa）親眼目睹，俄羅斯在黑海部署軍艦及對交通基礎設施的攻擊，導致數百萬噸穀物和小麥卡在貨櫃和船隻里。”

米歇爾的言論顯然激怒了俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia），他氣衝衝地離開會議室，米歇爾隨後說，“你可以離開······ 拒絕接受真相或許比較容易。”