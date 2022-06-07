傳俄竊烏穀物轉售 土與俄烏協調輸運穀物

穀物出口遇阻

媒體報導，據傳俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，同時也阻擋境內玉米出口，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日稱相關報導可信。

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根據《紐約時報》，有多艘貨船已駛離俄國所控制的港口，美國官員指稱船上裝載的是“偷來的烏克蘭穀物”；美國已對14個國家發出有關穀物貨船的警訊，其中多數是非洲國家。

另外，土耳其國防部長阿卡爾（Hulusi Akar）指出，正就重新開放烏克蘭港口穀物出口與俄羅斯及烏克蘭密切協調。而澤連斯基說，烏方不打算同意一項糧食輸出計畫，即繞過遭俄羅斯封阻的黑海港口、改以鐵路跨越白俄羅斯並經波羅的海出口。