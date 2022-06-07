梵蒂岡有教皇方濟各辭職傳言

梵蒂岡/方濟各

據觀點雜誌引述消息報道稱，教皇弗朗西斯是否會在未來幾個月內被迫辭職？據《衛報》報道，一些專家對教皇的健康狀況和他最近幾周的一些行為表示擔憂。五月初，這位阿根廷人教皇因膝蓋受傷，第一次坐着輪椅出現在公眾面前，這加劇了許多信徒對他將過早離開梵蒂岡的擔憂。

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雅虎新聞今天作題報道稱，教皇方濟各辭職的傳聞在梵蒂岡愈演愈烈。LePoint.fr引述衛報消息說，最近幾周，有幾個跡象表明教皇可能辭職。

教皇最近還採取了不尋常的、出人意料的措施，要在今年8月27日主持一次會議，任命新的紅衣主教，其中一些人將有資格在下一次會議中選舉他的教皇繼任者。" 據衛報轉述英語版《La Croix》的編輯羅伯特-米肯斯（Robert Mickens）的評論時所說："在8月召開會議非常不尋常，教皇原本沒有理由提前三個月召開這個會議。然後在會議期間去訪問拉奎拉。

報道稱，會議結束後，教皇方濟各將立即前往拉奎拉的Perdonanza Celestiniana宗教節，拉奎拉是阿布魯佐的一個小鎮，那裡有塞萊斯廷五世的墳墓，他是一位隱士教皇，在1294年上任五個月後就辭職了。許多人因此認為這是一個信號，特別是由於同樣辭職的教皇本篤十六世在2009年也參拜了該墓，這是在本篤十六世離開羅馬聖彼得廣場梵蒂岡的四年前的事情。

報道稱，在2013年教皇方濟各開始擔任教職時，他曾宣稱希望看到教皇的辭職成為 "正常"。2015年，他還說他覺得自己的教皇任期會很短，同時將其前任本篤十六世的辭職決定描述為 "勇氣可嘉"。

但據《國家天主教記者》梵蒂岡記者克里斯托弗-懷特說，如果本篤十六世先於他去世，教皇弗朗西斯的決心是對退休教皇應該發揮的作用進行改革。克里斯托弗-懷特說，"我認為方濟各不太可能希望有兩位退休教皇在後台。"

克里斯托弗-懷特或以此以為，方濟各或據此否認即將離任的想法。