烏克蘭反對國際原子能署訪問被俄軍佔領的核電站

烏克蘭/俄羅斯/國際原子能署

烏克蘭核電站運營商周二表示，烏克蘭反對國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾-格羅西在紮波羅熱南部核電站被俄羅斯人佔領時訪問該電站。問及了要求，只有當烏克蘭重新獲得對該核電站的控制權時，對該核電站的訪問才有可能。

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據法新社今天報道稱，基輔拒絕讓IAEA訪問被俄羅斯佔領的烏克蘭核電站。烏克蘭核電站運營商周二表示，"烏克蘭沒有邀請格羅西訪問紮波羅熱工廠。烏克蘭過去也曾拒絕他這樣的訪問要求。烏克蘭運營商Energoatom周二在Telegram上寫道："只有當烏克蘭重新獲得對該廠的控制權時，對該廠的訪問才有可能。

據國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾-格羅西周一在推特上寫道，國際原子能機構正在準備向紮波羅熱核電站派遣專家團，該核電站是歐洲最大的核電廠，自俄羅斯入侵開始以來就被俄羅斯軍隊佔領，格羅西保證烏克蘭已經發出這樣的訪問 "請求"。

烏克蘭核電站運營商說：原子能機構總幹事拉斐爾-格羅西又在撒謊。據烏克蘭核電站運營商說：“我們認為這一聲明是一種新的企圖，目的是要進入紮波羅熱核電站，以使佔領者的存在合法化，並批准他們的佔領行動。”

據烏克蘭核電站運營商Energoatom稱，IAEA和核電站之間 "失去通訊 "的原因是俄羅斯人在現場封鎖了烏克蘭移動運營商Vodafone。烏克蘭核電站運營商說："數據正在服務器上積累，並將在運營商能夠再次運行時傳輸給IAEA。

俄羅斯在5月19日威脅要切斷烏克蘭紮波羅熱核電站的電源，除非基輔向莫斯科支付所生產的核電。這一聲明與最近幾周其他俄羅斯官員的聲明一樣，表明俄羅斯正準備持續佔領甚至吞併它所控制的烏克蘭南部地區，即赫爾松地區和紮波羅熱的部分地區。

據法新社，2021年，在俄羅斯於次年2月24日對烏克蘭發起攻勢之前，該核電站提供了烏克蘭年度電力生產的20%，以及烏克蘭全部核電站所生產電力的47%。

俄羅斯部隊於3月初控制了位於烏克蘭南部城鎮Energodar的工廠，該工廠與仍在烏克蘭控制下的地區首府Zaporijjia被Dnipro（俄語中的Dnieper）河分隔。