烏戰塞維羅涅茨克街巷爭奪戰縱深演進

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊與烏克蘭守軍爭奪烏克蘭東部城市塞維羅涅茨克的巷戰今天在繼續。法新社的戰地消息說，那裡的局勢 "每小時都在變化"。

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據法新社今天報道稱，為控制塞維羅多涅茨克這個烏克蘭東部重要城市，周二戰鬥仍在繼續，俄羅斯軍隊與烏克蘭士兵在當地展開拉鋸戰。此前消息報告烏克蘭軍隊擊退俄羅斯軍隊進攻，並推進對該城市的控制權。

據烏克蘭總統澤連斯基昨天晚上的報告說，"我們的部隊英雄們在塞維羅涅茨克堅守陣地。激烈的街頭戰鬥仍在繼續。"澤連斯基是在周一晚上的最新視頻講話中報告戰況。

據烏克蘭軍方報告，"在頓涅茨克地區，除了炮火之外，敵人還從飛機和直升機上開火。" 根據烏克蘭軍隊總部周二上午的第一份公告，確認塞維羅涅茨克仍然是 "敵人俄羅斯的進攻中心目標地帶"。

法新社說，烏克蘭正在努力應對俄羅斯軍隊湧入盧甘斯克地區烏克蘭控制的最大城鎮塞維羅多涅茨克的情況。

烏克蘭方面報告說，俄國軍隊正在摧毀城市。塞維羅多涅茨克行政當局負責人奧列克桑德-斯特里烏克（Oleksandr Striouk）周一晚間表示：由於俄羅斯軍隊沒有按計畫在一兩天內成功拿下該城，他們正在使用空襲、重炮炸平該城。

據塞維羅多涅茨克市市長奧列克桑德-斯特魯克周一證實，"局勢每小時都在變化"，他所在的城市正在發生 "激烈的巷戰"，由於戰鬥集中在該市，塞維羅多涅茨克幾天來一直受到關注。

法新社說，對俄羅斯來說，佔據這座城市將對征服整個廣袤的頓巴斯煤炭盆地具有決定性意義，該盆地自2014年以來已經部分被親俄分裂分子佔據。

戰況沒有關於人員傷亡的信息。