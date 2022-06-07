烏戰新戰場：爭奪小麥

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭戰爭聚焦烏克蘭東部城市爭奪戰同時，另一個新戰場日益引人關注。爭奪小麥出口權甚囂塵上。美國與烏克蘭指控俄羅斯以小麥穀物為勒索，並偷盜烏克蘭遭搶奪的小麥非法出口。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，烏克蘭與美國共同譴責俄羅斯 "勒索 "小麥出口。與此同時，為控制塞維羅多涅茨克這個烏克蘭東部重要城市，周二戰鬥仍在繼續，當地消息說，那裡的戰況 "每小時都在變化"。

而另一場重大戰役，即經濟戰役，是對烏克蘭這個糧食超級大國的小麥資源的爭奪。美國國務卿布林肯周一指責莫斯科通過阻止烏克蘭的小麥出口來 "敲詐 "烏克蘭，並索求解除國際制裁。

布林肯批評俄羅斯對烏克蘭港口的海軍封鎖，阻止了烏克蘭糧食出口，引起了全球對糧食危機的擔憂，特別是在非洲。

據《紐約時報》報道，美國在5月中旬警告14個國家，主要是非洲國家，俄羅斯的貨船正在運送 "被盜的烏克蘭糧食"。美國國務卿布林肯提到了美國報紙的這篇揭露文章，但沒有直接確認對非洲國家的警告。

烏克蘭駐安卡拉大使上周五曾指責俄羅斯 "偷竊 "並向土耳其出口烏克蘭糧食。

據烏克蘭總統澤連斯基昨天稍晚稱，"對我們來說，準備好出口我們的糧食是很重要的。俄羅斯說，糧食短缺是烏克蘭的錯... 這不是事實。"澤倫斯基警告說，“到秋天，準備出口並被俄羅斯人封鎖在烏克蘭的糧食數量可能增加兩倍，達到7500萬噸。”

烏克蘭總統澤連斯基說，"我們需要海上走廊，我們正在與土耳其和英國以及聯合國討論這個問題"。基輔還在與波蘭和波羅的海國家討論通過鐵路出口小批量糧食產品的問題。