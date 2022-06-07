烏東親俄分裂頭頭悼念俄戰死將軍 官方性質間接證實

烏克蘭/俄羅斯/將軍戰死

2022年6月6日，烏克蘭士兵在頓涅茨克地區前線的一輛坦克上。

烏克蘭東部親俄分離主義分子的領導人周二證實了一名俄羅斯將軍在該地區的死亡，莫斯科的部隊正在對基輔的部隊發動重大攻勢。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭分離主義分子的領導人證實俄羅斯將軍的死亡。據丹尼斯-普希林在電報群Telegram上發布的消息中，向羅曼-庫圖佐夫將軍的 "家人和朋友表示誠摯的慰問"，並稱讚戰死的俄羅斯將軍“以身作則，展示了如何為祖國服務。”

烏克蘭東部親俄分子的悼文還說，"只要我們的將軍與士兵並肩作戰，我們的國家和民族就會立於不敗之地。" 這位分離主義領導人張貼了一張該軍官的黑白照片。

俄羅斯戰地記者亞歷山大-斯拉德科夫周日報道了庫圖佐夫將軍的死亡，但未得到官方消息的證實。

在宣布他的死訊時，俄羅斯軍隊及其分離主義盟友正在攻擊烏克蘭的頓巴斯，在塞維羅涅茨克市展開激烈戰鬥。

自2月24日莫斯科在烏克蘭的侵略攻勢開始以來，已有數名俄羅斯高級軍官被殺。確切數字不詳，因為俄羅斯當局很少報告軍隊損失。3月底，在被吞併的克里米亞舉行儀式，向在烏克蘭馬里烏波爾（東南部）附近的戰鬥中犧牲的俄羅斯黑海艦隊副司令安德烈-帕利致敬。而在4月，弗拉基米爾-弗羅洛夫將軍的葬禮在聖彼得堡舉行，當地政府宣稱他在烏克蘭 "英勇犧牲"。