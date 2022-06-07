馬克龍稱願為北馬與保加利亞斡旋加入歐盟談判

歐盟/保加利亞/北馬其頓

法國總統馬克龍表示，他準備在時機成熟時歡迎保加利亞和馬其頓北部當局來巴黎締結雙邊協議，以便為馬其頓北部加入歐盟開啟談判。

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據法新社報道稱，法國準備讓保加利亞和北馬其頓一起達成雙邊協議。法國總統馬克龍星期一在與保加利亞總統魯門-拉傑夫和北馬其頓總理迪米塔-科瓦切斯會談後表示，在7月1日前擔任歐盟輪值主席國的法國，幾周來一直支持尋求解決兩國之間的爭端。馬克龍表示，他 "完全支持兩國達成協議，這將有助於建立良好的睦鄰關係"，並 "使北馬其頓的歐洲前景得到具體體現"。

由於語言和歷史方面的爭議，保加利亞自2020年11月以來一直在阻撓北馬其頓加入歐盟。在保加利亞阻撓之前，北馬其頓多年來還一直面臨著來自希臘的否決，希臘拒絕允許它被稱為馬其頓，這是希臘北部省份的名稱，認為這是對希臘歷史遺產的篡奪。

雅典只是在2018年馬其頓國家名稱中加入 "北部 "一詞時才取消了否決權。

今年2月底至3月初，在俄羅斯對烏克蘭發動侵略進攻後，烏克蘭、格魯吉亞和摩爾多瓦相繼遞交了加入歐盟的申請。歐盟委員會不久將就烏克蘭的申請發表意見。然後，歐盟必須在6月23日和24日的歐洲峰會上或作出一攬子接受決定，以開啟漫長的入盟談判。

法國總統馬克龍預見到了候選國漫長的加入歐盟進程，於5月9日提議通過建立歐洲政治共同體加速歡迎烏克蘭加入歐洲大家庭。

目前有五個國家是歐盟成員國的正式候選國：北馬其頓、黑山、塞爾維亞、阿爾巴尼亞和土耳其。

法新社說，2019年，馬克龍與其他兩個成員國一起否決了與北馬其頓和阿爾巴尼亞開啟入盟談判，認為歐盟擴大包括這兩個國家的條件並不成熟。