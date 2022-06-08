烏克蘭戰爭：世銀將額外撥款14,9億美元援助烏克蘭

俄羅斯繼續攻打烏克蘭之際，世界銀行周二(7日)批准同意額外撥款14,9億美元援助烏克蘭政府。總計，世界銀行至今已撥款經援烏克蘭逾40億美元。

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世界銀行董事會周二(7日)批准向烏克蘭政府提供 14.9 億美元的額外經濟援助，以幫助該國政府能夠支付公務員和社會工作者的工資。連這筆金額在內，總計，世界銀行已經援助烏克蘭逾40億美元。

3月8日，世界銀行已經批准了30億的援助，立即兌現支付了4.89億。 世界銀行在一份聲明中還說，現在已經支付了近 20 億美元。世界銀行指出，這項烏克蘭新經援項目已獲得英國、荷蘭、立陶宛和拉脫維亞提供的資金擔保。

世界銀行在一項公報中進一步解釋： “這項世界銀行在烏克蘭的項目撥款，支持一些能直接惠及烏克蘭平民百姓的公共服務的改善，包括：供水、衛生、暖氣供應、電力、高效力能源、道路、社會保障、教育和醫療保健等領域，”

世銀東歐事務部主任巴內爾吉(Arup Banerji)發表聲明指出，“維持這些基本服務以及政府提供這些服務的能力，對於防止除了因戰爭對人民造成的痛苦之外，還需要防止烏克蘭當地生活條件進一步的惡化和貧困的加劇是非常重要的。”

巴內爾吉還指出，保持烏克蘭政府的運作能力將是“任何復蘇和重建的基礎”。

烏克蘭於2月24日遭到俄羅斯的入侵。戰爭使該國陷入嚴重經濟衰退，導致數百萬烏克蘭人流離失所。