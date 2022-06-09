歐洲央行上調歐元區的通脹預測並調低歐元區經濟增長率

歐元區/通脹

歐洲央行周四公布了對今明兩年歐元區經濟增長的預測。今年歐元區國內生產總值預計增長2.8%，2023年預計增長2.1%。這兩個數字相比今年3月的預測均大幅調低。

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歐元區上月通脹率達到8.1%的新高。歐洲央行已上調歐元區今年通脹率預測至6.8%，明年及後年分別是3.5%及2.1%。歐洲央行行長拉加德在記者會上強調，歐洲央行加息將是一個漸進的過程，最終目標是將歐元區通脹率降回到2%的基準。但與此同時，歐洲央行還要密切關注歐元區經濟的復蘇進程，維護企業的發展動力和融資能力。歐洲央行未來的貨幣政策將隨市場數據變化而調整，順應經濟現實走勢和發展趨勢，在穩健的前提下保持靈活性。

歐洲央行在荷蘭阿姆斯特丹舉行了管委會會議，然後召開新聞發布會。歐洲央行的聲明指出，歐洲央行政策會議後決定維持利率不變，下月1日結束歐債危機後推行的資產購買計畫，然後在當月政策會議後加息，將是歐元區11年來首次加息。

歐洲央行指出，俄烏局勢繼續拖累歐洲及其他地區的經濟，5月份通貨膨脹再次大幅上升，主要是因為能源和食品價格飆升。歐洲央行計畫在7月加息25個基點，並在9月繼續加息，但幅度將取決於通脹形勢。歐洲央行預計，2022年GDP增長率為2.8%，2023年為2.1%，2024年為2.1%。與3月份的預測相比，2022年和2023年的經濟增速預測被大幅下調，而2024年的預測則被上調。

有分析指出，歐洲央行開始調整利率對經濟來說是非常重要的。歐洲央行已經採取一系列舉措，希望阻止價格快速增長，避免陷入工資螺旋上升的局面。但隨着歐元區通脹率飆升至創紀錄的8.1%，通脹預期有“脫離錨定”的風險。有機構預計，歐銀年底前加息超過150個基點，10月份之前會有單次會議加息50個基點。