天主教教宗因健康延期訪非洲
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在歐洲，梵蒂岡天主教廷在2022年06月10日星期五宣布，教宗方濟各（Le pape François）因健康緣由推遲原定在一個月後今年7月初開始對剛果民主共和國和南蘇丹的訪問計畫。消息傳到非洲，讓當地許多天主教信徒們感到遺憾。因為，羅馬天主教廷曾為南蘇丹的和平做出重大貢獻。就此，本台法廣RFI特派記者從南蘇丹的瓊萊州（Etat de Jonglei）發回實地採訪報導。
本台法廣RFI法文網2022年06月12日星期天在«報導»（Reportage）欄目下，刊出了特派記者弗洛朗絲(Florence Miettaux)在南蘇丹瓊萊州(Etat de Jonglei)的一個小村莊舊凡加克(Old Fangak)的一篇採訪報道，介紹民眾對教宗到訪計畫被延後的失望之情。
這一法文專欄報導的原標題為：[Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François]。換作中文可譯為：[在南蘇丹，對推遲方濟各教宗訪問後的失望]。下面是簡介以供分享。
教宗方濟各為非洲和平屈膝 -本台法廣RFI«報導»欄目（Reportage）的這則消息首先指出，在南蘇丹，教宗方濟各推遲訪問的消息引起失望。當地民眾對此期待已久。因為，天主教教宗為南蘇丹的和平做出了貢獻。尤其是邀請南蘇丹總統薩爾瓦·基爾（Salva Kiir）和副總統里克·馬沙爾（Riek Machar ）訪問梵蒂岡實施2019年4月的和平協議。教宗甚至屈膝，親吻了兩人的腳。
這一和平協議大大地幫助了舊凡加克(Old Fangak)這一小村莊。當地的多數族裔曾因種族暴力而出逃。
南蘇丹信徒對教宗知恩圖報 -
據本台法廣RFI特派記者弗洛朗絲·(Florence Miettaux)自南蘇丹發回的消息，舊凡加克(Old Fangak)地處瓊萊州（Etat de Jonglei）的西北部。
這個坐落於尼羅河平原（plaine du Nil）中的小村莊自2020年以來一直在和前所未見的水患做抗爭。這裡地理位置偏僻，道路無法抵達。但村裡的多數族裔努爾人（Nuer也被譯作努維爾人）信徒曾毅然決定要去南蘇丹首都朱巴（Juba）迎接教宗方濟各的到訪。
南蘇丹信徒籌畫如何迎教宗 -
村裡的神甫阿爾弗雷德（Alfred）是一名烏干達傳教士，他在接受本台法廣RFI特派記者採訪時表示，他們自今年2月份就已開始做準備，籌畫如何才能抵達首都朱巴。部分信徒計畫走水路，乘坐由堂區租賃的大船。可惜，現在得知這一旅行被延後了。教宗在南蘇丹首都的活動內容原計畫有走訪2013年內戰爆發初期時，收容流離失所的努爾人（Nuer也被譯作努維爾人）的營地。
南蘇丹人視教宗到訪為吉兆 -
舊凡加克堂區（Old Fangak）的負責人邁克爾（Michael）也十分期盼教宗訪問南蘇丹。他在接受本台法廣RFI特派記者採訪時說，教宗到訪對他們而言是南蘇丹和平的一個徵兆。其目的是為了團結與調和人們，推進更美好的和平。教宗的到訪可能成為最美好的事情，為南蘇丹的和解提供重要的幫助。
南蘇丹信徒為教宗健康祈禱 -
本台法廣RFI法文«報導»（Reportage）欄目的這則消息還提到，南蘇丹舊凡加克（Old Fangak）堂區負責人說，他要為教宗的康復做祈禱。他對教宗已經為和平做出了貢獻，使得當地人得以自由前往首都朱巴或鄰國蘇丹而感到歡喜。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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