天主教教宗因健康延期訪非洲

非洲和平 / 天主教會

在歐洲，梵蒂岡天主教廷在2022年06月10日星期五宣布，教宗方濟各（Le pape François）因健康緣由推遲原定在一個月後今年7月初開始對剛果民主共和國和南蘇丹的訪問計畫。消息傳到非洲，讓當地許多天主教信徒們感到遺憾。因為，羅馬天主教廷曾為南蘇丹的和平做出重大貢獻。就此，本台法廣RFI特派記者從南蘇丹的瓊萊州（Etat de Jonglei）發回實地採訪報導。

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本台法廣RFI法文網2022年06月12日星期天在«報導»（Reportage）欄目下，刊出了特派記者弗洛朗絲(Florence Miettaux)在南蘇丹瓊萊州(Etat de Jonglei)的一個小村莊舊凡加克(Old Fangak)的一篇採訪報道，介紹民眾對教宗到訪計畫被延後的失望之情。

RFI Image Archive / Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François. Ici, des enfants jouent devant la Holy Trinity Church, à Old Fangak, le 12 juin 2022. (illustration) © Florence Miettaux / RFI

這一法文專欄報導的原標題為：[Au Soudan du Sud, la déception après le report de la visite du pape François]。換作中文可譯為：[在南蘇丹，對推遲方濟各教宗訪問後的失望]。下面是簡介以供分享。

教宗方濟各為非洲和平屈膝 -本台法廣RFI«報導»欄目（Reportage）的這則消息首先指出，在南蘇丹，教宗方濟各推遲訪問的消息引起失望。當地民眾對此期待已久。因為，天主教教宗為南蘇丹的和平做出了貢獻。尤其是邀請南蘇丹總統薩爾瓦·基爾（Salva Kiir）和副總統里克·馬沙爾（Riek Machar ）訪問梵蒂岡實施2019年4月的和平協議。教宗甚至屈膝，親吻了兩人的腳。

RFI Image Archive / Soudan du Sud : un village totalement détruit par la guerre dans l'Etat du Jonglei. (illustration) © Nations unies - Isaac Billy / RFI Image Archive

這一和平協議大大地幫助了舊凡加克(Old Fangak)這一小村莊。當地的多數族裔曾因種族暴力而出逃。

南蘇丹信徒對教宗知恩圖報 -

據本台法廣RFI特派記者弗洛朗絲·(Florence Miettaux)自南蘇丹發回的消息，舊凡加克(Old Fangak)地處瓊萊州（Etat de Jonglei）的西北部。

Image RFI Archive / Le Soudan du Sud. 南蘇丹 Latifa Mouaoued/RFI

這個坐落於尼羅河平原（plaine du Nil）中的小村莊自2020年以來一直在和前所未見的水患做抗爭。這裡地理位置偏僻，道路無法抵達。但村裡的多數族裔努爾人（Nuer也被譯作努維爾人）信徒曾毅然決定要去南蘇丹首都朱巴（Juba）迎接教宗方濟各的到訪。

南蘇丹信徒籌畫如何迎教宗 -

村裡的神甫阿爾弗雷德（Alfred）是一名烏干達傳教士，他在接受本台法廣RFI特派記者採訪時表示，他們自今年2月份就已開始做準備，籌畫如何才能抵達首都朱巴。部分信徒計畫走水路，乘坐由堂區租賃的大船。可惜，現在得知這一旅行被延後了。教宗在南蘇丹首都的活動內容原計畫有走訪2013年內戰爆發初期時，收容流離失所的努爾人（Nuer也被譯作努維爾人）的營地。

南蘇丹人視教宗到訪為吉兆 -

舊凡加克堂區（Old Fangak）的負責人邁克爾（Michael）也十分期盼教宗訪問南蘇丹。他在接受本台法廣RFI特派記者採訪時說，教宗到訪對他們而言是南蘇丹和平的一個徵兆。其目的是為了團結與調和人們，推進更美好的和平。教宗的到訪可能成為最美好的事情，為南蘇丹的和解提供重要的幫助。

南蘇丹信徒為教宗健康祈禱 -

本台法廣RFI法文«報導»（Reportage）欄目的這則消息還提到，南蘇丹舊凡加克（Old Fangak）堂區負責人說，他要為教宗的康復做祈禱。他對教宗已經為和平做出了貢獻，使得當地人得以自由前往首都朱巴或鄰國蘇丹而感到歡喜。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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