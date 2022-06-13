普京首任總統時的總理稱他已經認不出今天的普京

俄羅斯/烏克蘭

米哈伊爾-卡西亞諾夫曾是俄羅斯普京第一次當選總統時代第一任總理。米哈伊爾-卡西亞諾夫今天公開說，他認不出普京是當年的普京。但即使在他最糟糕的噩夢中，前總理米哈伊爾-卡西亞諾夫也無法想象他的前領導人普京會對烏克蘭發動入侵戰爭。

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據法新社今天報道稱，就烏克蘭侵略戰爭，俄羅斯前總理說他不再認得出普京。卡西亞諾夫是在通過視頻會議接受法新社的罕見採訪時說："我認識的普京不是這樣的。

米哈伊爾-卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）在2000年至2004年期間擔任總理，後來變身成為反對派，他認為烏克蘭戰爭可能會持續兩年，但他仍然相信俄羅斯有一天會回到 "民主道路 "上。

普京的這位64歲的前總理，曾為莫斯科和西方國家之間的和睦關係而努力，卡西亞諾夫說，他和許多俄羅斯人一樣，沒有想到戰爭會爆發。他說，在入侵烏克蘭的前三天，當普京在他的安全理事會上舉行了一次井然有序的會議，並在電視上播出時，他終於明白了將要發生侵略戰爭的事情。卡西亞諾夫說，"當我看了俄羅斯安全委員會的那次會議後，我才明白，是的，會有一場戰爭，"他說。

據卡西亞諾夫說，“我認識這些人，看着他們，我看到普京不是他原來的自己。” 據卡西亞諾夫說："這指的不是在醫學上說的普京，而是在政治上的普京。

卡西亞諾夫於2004年被普京解職後，加入反對派，成為克里姆林宮最激烈的批評者之一。卡西亞諾夫現在是人民自由黨（PARNAS）的領導人，這是一個小型的自由主義政黨。

據普京的前總理說，普京是一名69歲的前克格勃特工，自2000年上台以來，他建立了一個基於有罪不罰和恐嚇的系統。卡西亞諾夫說：“這些都是這樣的系統的成就，在普京作為國家元首的鼓勵下，這個系統已經開始運作，甚至比蘇聯的最後階段更加冷酷無情。”

據卡西亞諾夫說，"基本上，這是一個類似克格勃的系統，基於完全有罪不罰。很明顯，他們並不期望受到懲罰，" 卡西亞諾夫說，他因為反對俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭而離開俄羅斯，但他以安全為由拒絕告訴法新社他在哪個國家。

據法新社說，鮑里斯-涅姆佐夫(Boris Nemtsov)也是普京的批評者，卡西亞諾夫與他關係密切，2015年在克里姆林宮附近被槍殺。而俄羅斯總統的眼中釘阿列克謝-納瓦爾尼，在2020年的一次中毒事件中倖存下來後被關進了監獄。

據卡西亞諾夫警告，"如果烏克蘭倒下，那麼波羅的海國家將是受侵略的名單上的下一個"。

據卡西亞諾夫說，他 "斷然 "不同意普京不應受到羞辱的觀點，也不同意要求烏克蘭接受領土讓步以換取和平的呼籲。卡西亞諾夫反問說："普京做了什麼才配得上得這樣，"他說：“這是個太務實的立場。我認為這是一個錯誤，我希望西方國家不要走這條路。”

對於後普京時代，米哈伊爾-卡西亞諾夫認為，他的繼任者將聽從安全部門的命令，但他無法長期控制現行制度，民主選舉最終將被接受。他說："我確信，俄羅斯將回到建設民主國家的道路上，"他估計需要十年的時間才能使國家 "去宗教化 "和 "去普京化"。

卡西亞諾夫警告說，"這將是非常困難的，特別是在侵略烏克蘭的這場犯罪戰爭之後"。

法新社說，對卡西亞諾夫來說，優先事項之一是修復與歐洲國家的信任，他認為這些國家是莫斯科的 "天然夥伴"。雖然俄羅斯反對派經常被描述為過於分裂而無法擊敗普京，但這位前總理也認為，烏克蘭的戰爭已經改變了遊戲規則。

卡西亞諾夫說，"在我們目睹的悲劇發生後，反對派將團結起來。我對此毫不懷疑，"他強調，屆時等待他的任務也非常艱巨。"我們將不得不從頭開始重建一切。我們將不得不開始一個全新的經濟和社會改革周期，"他說，“這些都是巨大而困難的挑戰，但應當對此直面。”