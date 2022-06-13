烏軍今早棄守塞維羅涅茨克城區

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭軍隊周一上午宣布，在俄羅斯對烏克蘭東部重要城市塞維羅涅茨克發起新的輪番攻勢後，烏軍已經放棄了塞維羅多涅茨克市區。烏軍與俄軍交戰雙方已經為這個城市爭奪戰打了數個星期的巷戰。

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據法新社今天報道稱，烏克蘭軍隊棄守塞維羅涅茨克市中心。據烏克蘭軍隊總參謀部今天在臉書上報告， "俄羅斯軍隊在炮火支援下，對塞維羅多涅茨克進行了一次新的火力攻擊，取得了部分推進，並將我們的部隊驅趕出了市中心。但雙方交戰仍在繼續。"

烏克蘭盧甘斯克州州長謝爾蓋-蓋達伊（Sergei Gaidai）證實，烏克蘭軍隊已從市中心被擊退，盧甘斯克州是烏克蘭當局控制部分的東部城市行政中心。

周一上午，州長在臉書上寫道："巷戰仍在繼續（......），俄羅斯人繼續破壞城市。"他貼出了被毀壞和燃燒的建築物的照片。州長蓋達伊周日就警告說，塞維羅多涅茨克的局勢對該市的保衛者來說正變得 "極其困難"。他說："敵人想通過阻止人員或彈藥的任何通行來完全孤立塞維羅涅茨克，"他說，他擔心俄羅斯會在48小時內派出 "所有的後備隊伍來奪取這個城市"。

烏克蘭總統澤連斯基周日在其晚間視頻講話中，將塞維羅涅茨克的最新戰鬥描述為 "非常暴力"，稱莫斯科正在部署訓練不足的部隊，並將其作為 "炮灰"。

俄羅斯軍隊如果佔領塞維羅頓涅茨克將打開通往另一個主要城市克拉馬托爾斯克的道路，這是向征服整個頓巴斯盆地邁出的一步，這個主要講俄語的地區自2014年以來部分被親俄分裂分子佔領。