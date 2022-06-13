英國推動修改北愛爾蘭協議

脫歐後的不協調

英國13日單方提出法案要求重新談判北愛議定書中的內容。歐盟以降付諸法律行動來威脅英方。英國2021年1月正式脫離歐盟，“北愛爾蘭議定書”是“脫歐”協議的一部分。根據協議，北愛爾蘭地區留在歐洲單一市場與歐盟關稅同盟內，以防止愛爾蘭島內出現陸上“硬邊界”。不過，英國進入北愛地區的部分商品需接受海關和邊境安全檢查。北愛地區親英派認為，這種在北愛與英國其他地區之間設關卡的做法是在人為製造分裂。

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歐盟去年10月發布修改建議，包括通過削減海關手續、簡化認證和減少邊檢來促進大不列顛島與北愛爾蘭之間的貨物流通。此外，歐盟還同意修改自身規則以保證北愛地區藥品供應不間斷。

在威脅要完全簡單地推翻談判並簽署的這項國際條約後，英國首相約翰遜政府選擇單方面對其進行修改。

英國外交大臣伊麗莎白·特拉斯13日表示： “我們非常清楚，我們的行為是合法的”。

她在媒體上解釋說：如果通過，這可能需要幾個月的時間，文本“將結束這種站不住腳的局面，即北愛爾蘭人民受到與英國其他地區不同的待遇，將保護我們法院的至高無上和我們的領土完整”，，捍衛“合理的解決方案”。

她重申，倫敦仍對談判解決方案持開放態度，但條件是歐盟同意“改變協議”，而不是像現在這樣進行調整。

該協議旨在保護英國脫歐後的單一歐洲市場，同時不會導致英國省與歐盟成員國愛爾蘭共和國之間恢復可能危及和平的物理分界線。

為了解決這個圈子的問題，鮑里斯·約翰遜政府接受了北愛爾蘭事實上應該留在歐洲市場，在愛爾蘭海建立海關邊界，並提供支票和文書工作。

如果文本沒有得到充分應用，它會使供應複雜化，並使工會社區感到恐懼，他們認為該省在英國的地位受到威脅。

雖然親英政黨民主統一黨 DUP 幾個月來一直在阻止任何地方行政人員的組建，但倫敦政府在 5 月中旬宣布了立法的願望。

具體而言，英國政府希望在英國境內流通和滯留的商品通過“綠色通道”，免去行政手續。運往歐盟的貨物將繼續受到歐洲法律規定的所有檢查和控制。

根據該法案，該省將能夠從與英國其他地區相同的國家援助中受益，爭端將由獨立的仲裁機制解決，不再由歐洲法院解決，這是雙方之間的主要爭論點倫敦和布魯塞爾。

在一封聯名信中，代表地方議會多數黨派（包括新芬黨）的民選官員表示，他們“以最強烈的措辭拒絕”英國法律。對他們來說，“如果不理想，該協議代表了唯一可用的保護”免受英國退歐的影響，同時也是“進入兩個主要市場”的“經濟優勢”。