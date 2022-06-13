遠逃戰爭的烏克蘭母親們：心中自責與前路茫然

烏克蘭/難民

烏克蘭戰爭持續1百多天，根據聯合國難民機構(UNHCR)今天表示，自俄羅斯入侵以來，近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民，烏戰造成世界上 "最大人道危機之一"。這些難民主要是有年幼子女的婦女，因為18至60歲的烏克蘭男子由於徵兵而不能離開烏克蘭。

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據法新社今天報道稱，在三個多月的時間裡，烏克蘭人奧萊克桑德拉-奧薩德查（Oleksandra Ossadtcha）在俄羅斯入侵的2月24日凌晨帶着兩個孩子逃離了烏克蘭，從一個國家到另一個國家尋找新的 "家"。這位26歲的營銷主管當機立斷地決定離開烏克蘭，把一些東西快速扔進車裡，駛向波蘭邊境。

她在波蘭呆了兩周，在葡萄牙呆了一個半月後，她接受了這樣一個事實：無論走到哪裡，她都會覺得自己是個陌生人。但她仍然要為她7歲的女兒和4歲的兒子尋找新的生活。她在意大利博洛尼亞告訴法新社："心理上最難的事情是安定下來，不再四處奔波，尋找一個像家一樣的地方，接受我們不會很快回家的事實，現在我們在這裡什麼都不是。

聯合國難民機構(UNHCR)表示，自俄羅斯入侵以來，近500萬烏克蘭人在歐洲登記為難民，成為世界上此類 "最大危機之一"。

心理學家安娜-普羅斯維托娃（Anna Prosvetova）表示，這些婦女必須在緊張的條件下適應。沒有通常的社交圈，缺乏通常的支持，感到孤獨和寂寞，明白在這種情況下沒有人可以依靠，所有這些都是精神上的困難。

她解釋說，這些婦女必須承擔全部責任。帶着兩個孩子逃到波蘭的34歲法國教師安娜-卡利烏赫（Anna Kalioukh）說："她必須自己掙錢，安排自己的生活和孩子的時間。安娜設法說服她的父母離開他們位於烏克蘭東部的家鄉塞沃羅涅茨克，現在正處於戰爭中最激烈的戰鬥之一。但她的母親拒絕離開她的家，擔心她在61歲時不懂語言而在國外的生活。

安娜說，最大的挑戰是找到一份工作。

據心理學家達里婭-邦達爾(Daria Bondar)稱，逃到國外的烏克蘭婦女還面臨另一個問題：東道國的和平生活與她們收到的關於烏克蘭戰爭的恐怖信息之間的反差。邦達爾女士說，這些婦女與整個國家和其他人的痛苦相比，她們的感受和經歷被最小化了，這導致了某種內疚的感覺，因為她們在國外是安全的。

安娜說，"烏克蘭是我們的家，我們的故土，我們從未想過要離開它。"安娜-卡利烏赫感嘆道，她每天都看新聞，讚揚烏克蘭軍隊的奮戰，並對俄羅斯充滿仇恨。

而奧萊桑德拉-奧薩德查(Oleksandra Ossadtcha)說，她在必須在國外開始新生活的想法和最終將返回家園的想法之間糾結。“我已經完全失去了在家裡的安全感。” 她說：“我清楚地知道，現在在烏克蘭，我將無法送我的孩子去幼兒園或學校，因為如果他們再次襲擊轟炸，我將無法保護他們。” 奧薩德查說：“我真不希望他們不得不在警笛和爆炸聲里度日。”