印度力挺俄羅斯 新建海上運輸航線

印度/俄羅斯/海上新通道

自烏克蘭戰爭開始以來，印度沒有參與對莫斯科的經濟制裁。印度顯示擴大與俄羅斯經濟貿易合作。印度此前稱根據國情與經濟困難不想錯過俄羅斯賤賣能源等產品機會。如今，俄羅斯和印度為一條新的海上貿易航線舉行開幕式。

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據本台報道稱，俄羅斯連接印度的海上新航線，從聖彼得堡到孟買只需14天。這是俄羅斯和印度之間新的海上航線的承諾，該航線已於6月12日星期日開通。這是莫斯科、德黑蘭和新德里長期以來醞釀的項目，而且烏克蘭戰爭和西方制裁加速推進了這一項目。

據本台在班加羅爾的記者Côme Bastin報道稱，兩艘俄羅斯集裝箱船已經離開裏海的阿斯特拉罕港。兩艘船的層壓木托盤貨物將通過伊朗的安紮里港，通過公路轉運到海灣，然後通過海運到達離孟買不遠的印度納瓦謝瓦港。這是一個為期兩周的旅程。

這條南北走廊是一個長期就有的計畫，因國際背景而恢復，印度與後蘇聯空間關係專家南丹-烏尼克里希南解釋說："自2000年代以來，印度、俄羅斯、伊朗和其他國家一直在討論一個國際南北走廊。這是向印度運送俄羅斯貨物的唯一途徑。烏克蘭的戰爭無疑幫助加快了該項目。伊朗受到制裁，現在俄羅斯也受到制裁。因此，這兩國都希望儘可能快地向前推進。我認為對這條新航線的商業興趣將迅速增長。"

該海上走廊應使印度能夠接收來自俄羅斯的各種貨物，包括天然氣和石油。伊朗方面則希望從對通過其領土的過境運輸徵收的稅款中獲益。自烏克蘭戰爭開始以來，印度沒有參與對莫斯科的經濟制裁，甚至開始進口俄羅斯石油。