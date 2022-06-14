方濟各罕見厲批俄羅斯兇殘但稱烏戰是挑起的

梵蒂岡/烏克蘭/俄羅斯

羅馬天主教教皇方濟各今天抨擊俄羅斯軍隊面對烏克蘭人民兇殘，同時譴責這場戰爭 "可能是被挑起的"。教皇說，“對我來說，今天第三次世界大戰已經宣布。而這正是應該讓我們思考的事情。在一個世紀內經歷了三次世界大戰的人類到底怎麼了？”

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據法新社今天自梵蒂岡報道說，教皇抨擊俄羅斯在 "可能挑起的 "戰爭中的兇殘行為。

在上個月接受歐洲耶穌會雜誌採訪時，教皇拒絕將正在進行的衝突 "簡化 "為 "好人和壞人之間的區別"。該採訪周二今天由意大利雜誌《La Civilta Cattolica》發表。

教皇說，"我們看到的是俄羅斯人使用的部隊（通常是僱傭兵）發動這場戰爭的野蠻和兇殘。俄羅斯人更喜歡派車臣人、敘利亞人僱傭兵。" 自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，教皇一再呼籲和平。

教皇說："但危險的是，我們只看到這一點，這一點很可怕，而沒有看到這場戰爭背後上演的所有悲劇，這場戰爭也許在某種程度上是被挑起的，或者沒有被阻止。" 他再次譴責武器工業。

教皇說，“有些人在這個時候可能會對我說：'但你是親普京的'。” 方濟各說："說這樣的話是過於簡單化的，也是錯誤的。" 教皇認為有必要對這場衝突的 "根源和利益 "進行推理，但教皇說，"這是很複雜的"。

據教皇說，“俄羅斯人認為一切都會在一周內結束，這也是事實。但他們做了一個錯誤的計算。”85歲的阿根廷教皇說：“他們發現了一個勇敢的民族，一個正在為生存而鬥爭的民族，烏克蘭人民有一段鬥爭的歷史。”

方濟各說，“對我來說，今天第三次世界大戰已經宣布。而這正是應該讓我們思考的事情。在一個世紀內經歷了三次世界大戰的人類到底怎麼了？”

教皇還說，"在戰爭開始前幾個月"，"一位國家元首 "曾向他發出警告。這位國家元首，據方濟各說，是一位 "少言寡語的智者"，教皇沒有透露他的身份，這位總統"對北約的發展方式非常關注"。據方濟各講述說，“我問他為什麼，他說：他們在俄羅斯的大門口吠叫。而且他們不明白，俄羅斯人是（一個）帝國大國，不允許任何外國勢力接近他們。他的結論是：'這種情況可能導致戰爭'。"

法新社說，5月3日，在接受意大利日報《Corriere della Sera》採訪時，教皇本人曾已經談到克里姆林宮的 "憤怒 "是由“北約在俄羅斯門口叫囂所促成的。”