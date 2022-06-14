烏戰炮火連天：澤連斯基申要先進重武器

烏克蘭/俄羅斯/先進重武器

烏克蘭總統澤連斯基敦促西方向烏克蘭提供現代武器，以阻止俄羅斯軍隊造成的可怕的人民死傷，烏克蘭關鍵城市塞維羅多涅茨克失去能連接外界的最後一座橋樑被摧毀後，該城周二與烏克蘭其他地區隔絕。烏克蘭昨天報告又有4座城市被俄羅斯軍隊轟炸夷為平地。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道稱，烏克蘭總統澤連斯基呼籲得到現代化武器支援。澤連斯基昨天晚上說，"頓巴斯戰役肯定會作為歐洲最激烈的戰役之一載入軍事史冊。"烏克蘭總統在周一晚上的日常講話中說，在塞維羅涅茨克的這場戰鬥對我們來說，人員死傷損失慘重。他強調迫切需要獲得這些先進的武器。基輔報告說每天有100-300名士兵犧牲。

這位44歲的總統補充說："只有現代大炮才能確保我們的優勢。"他表示對他的軍隊解放領土的能力有信心，"包括解放馬里烏波爾和克里米亞"。澤連斯基說，“我們只需要足夠的武器來確保這一切能夠實現。”他說：“我們的合作盟友有這些東西。”

在發出這一呼籲的同時，盟國已經在向基輔提供彈藥、備件和輕武器，由美國國防部長勞埃德-奧斯汀設立的烏克蘭聯絡小組將於周三在布魯塞爾舉行會議。據美國專家稱，烏克蘭已經用盡了俄羅斯和蘇聯製造的武器，現在完全依賴歐美盟友提供的武器，包括西方大炮。

華盛頓已經開始向烏克蘭移交榴彈炮等重型設備，隨後是希馬斯火箭發射器等先進設備，這些高精度火炮的射程比俄羅斯軍隊的火炮還要遠。

據法新社，烏克蘭南部的戰鬥也在激烈進行，根據烏克蘭南部部隊指揮部周一晚間的最新聲明，俄羅斯對米科萊夫和赫爾松的烏克蘭陣地進行了空戰和直升機攻擊。

法新社的一個記者採訪組發現，在第聶伯河口的一個主要港口米科萊夫，俄羅斯軍隊的進軍在該鎮的郊區被阻止，烏克蘭軍隊在那裡挖了戰壕。

在周一發表的一份報告中，大赦國際指責俄羅斯在烏克蘭犯下戰爭罪行，稱數百名平民在對東北部城市哈爾科夫的無情攻擊中死亡，包括使用集束炸彈。

在外交方面，歐盟27國在給予烏克蘭歐盟成員國候選國地位的問題上仍然存在分歧，該問題將在6月23-24日的歐洲理事會上決定。委員會將在本周末前就這一問題提出第一個意見。