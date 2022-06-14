立陶宛簽購18門法國凱撒炮

立陶宛/法國/凱撒炮

立陶宛與法國兩國宣布，立陶宛簽署了購買18門法國凱撒自行火炮的意向書。立陶宛是在周一的兩國國防部長於歐洲防務展覽期間舉行的雙邊會議上籤署訂購協議。消息沒有提及供貨時間表。法國凱撒炮是世界軍火搶手貨，已經有300門凱撒炮已被賣到七個國家（沙特阿拉伯、丹麥、印度尼西亞、泰國、捷克共和國、摩洛哥和比利時）。

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據立陶宛國防部長Arvydas Anusauskas周一稍晚在一條推特上宣布："立陶宛將購買18門凱撒Mark II榴彈炮，"推特上還附有一張與法國國防部長Sebastien Lecornu簽署意向書的照片。

他說："凱撒炮將大大加強立陶宛軍隊的能力，" 他說這是與法國合作的 "最大的一單採購項目"。

在做出這一決定之際，作為歐盟和北約成員國的波羅的海國家，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭和對自身安全的擔憂，已經決定將其2022年的國防預算增加3億歐元，達到15億歐元。

根據法國國防部的說法，"立陶宛和法國之間的防務聯繫緊密牢固，在我們在歐洲經歷的不斷惡化的地緣政治背景下，將在未來幾周還會得到進一步發展"。

據法新社說，烏克蘭的衝突提醒人們注意大炮在高強度衝突中的作用，西方，主要是美國，向烏克蘭部隊提供了幾十門大炮，以遏制俄羅斯的推力。也在這種背景下，法國在4月底向基輔提供了6門凱撒炮，以及數千枚炮彈。

由法國Nexter公司生產的凱撒炮是一種卡車安裝的155毫米火炮，能夠在40公里範圍內每分鐘發射6發子彈。

立陶宛打算購買的凱撒Mark II版本，是目前正在開發的系統升級版。它包括增加一個裝甲艙，一個更強大的發動機和一個新的底盤，以及數字功能。

法國軍隊也計畫訂購33門，並升級已在役的76門凱撒炮。

據法新社，近300門凱撒炮已被賣到七個國家（沙特阿拉伯、丹麥、印度尼西亞、泰國、捷克共和國、摩洛哥和比利時）。