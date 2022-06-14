英國：庇護申請失敗者將被送往盧旺達

遣返非法移民

英國政府決心在周二通過包機將不到10名非法移民驅逐回盧旺達，這是一個被教會認為“不道德”的有爭議的項目。6月13日，聯合國難民事務高級專員格蘭迪周一再次批評英國政府關於在盧旺達境內處理前往英國的尋求庇護者的提議，稱英盧兩國4月份宣布的離岸協議是“完全錯誤的”。

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政府這樣做的目的是阻止非法越過英吉利海峽的行為，儘管自英國脫歐以來一再承諾控制移民，但英吉利海峽的非法越境仍在繼續增加。這個被聯合國批評但在保守選民中非常受歡迎的驅逐行為得到了英國法官的認可。在駁回緊急審查的上訴後，最高法院周二拒絕審查新的請求。

但根據個人的各種呼籲，這架花費數十萬歐元的航班專門包機並定於晚上，據該倡議的反對者稱，該航班幾乎有空起飛的風險。根據 Care4Calais 協會的說法，將被遣返的人只有7人，而當局打算遣返多達 130 名伊朗、伊拉克、阿爾巴尼亞或敘利亞非法偷渡客。

歐洲人權法院在晚上採取了一項臨時緊急措施，停止了對其中一人的驅逐，這給民間協會Care4Calais帶來希望。該協會在推特上回應道： “這意味着其他六人現在有可能發表類似的聲明。我們鬆了一口氣”。

外交大臣特拉斯14日早些時候告訴天空新聞： “不論如何，這架航班上會有人，如果他們不在這個航班上，他們將在下一個航班上”。 “真正重要的是堅持原則。”英國首相約翰遜還表示 “我們不會被任何批評嚇倒或感到尷尬”。

法國北部的加萊，許多希望進入英格蘭的移民從那裡離開，離開的候選人似乎並沒有被嚇倒。因此，來自蘇丹達爾富爾的 21 歲的穆薩想去英國“獲取論文”他英文說得不錯。

民間協會 L'Auberge des Migrants 協調員向法新社威廉 Feuillard 解釋說，他們“跨越了這麼多國家，面臨如此多的壓力情況和直接危險”，因此他們將承擔這種風險。

根據與基加利的協議，倫敦最初將為該系統提供 1.4 億歐元的資金。盧旺達政府已明確表示，它將為移民提供“永久定居”的可能性。在基加利舉行的新聞發布會上，政府發言人 Yolande Makolo 稱該協議是“對失敗的全球庇護系統的解決方案”。她補充說：“我們不認為為人們提供一個家是不道德的。”她表示盧旺達“樂於”歡迎“成千上萬的移民”。

自今年年初以來，已有超過 10,000 名移民非法越過英吉利海峽乘坐小船抵達英國海岸，這比前幾年有所增加，而前幾年已經創下歷史新高。最近幾天和周二早上已經有數百人抵達。

“這種不道德的政策讓英國感到羞恥”。英國教會的精神領袖，包括坎特伯雷大主教賈斯汀韋爾比、約克斯蒂芬科特雷爾和 23 位主教在周二發表的一封信中說：“這種不道德的政策讓英國感到羞恥”。英國外交大臣特拉斯回答道 “在這種情況下，不道德的人是人販子”。

據《泰晤士報》周六報道，查爾斯王子私下認為政府的計畫“令人震驚”，這加劇了爭議，他將於 6 月 20 日在盧旺達參加英聯邦會議。盧旺達自 1994 年種族滅絕結束以來由總統保羅·卡加梅統治。據聯合國統計，種族滅絕奪走了 80 萬人的生命，非政府組織經常指責政府壓制言論、批評和政治反對自由。

盧旺達首都基加利一個旅館經理伊斯梅爾·巴基納（Ismael Bakina）稱，被驅逐的移民將被安置在基加利的希望旅館，該旅館“也不是監獄”，而是一個居民可以“自由”出行的旅館。該機構可容納 100 人，每天收費 65 美元。