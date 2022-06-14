馬克龍抵訪羅馬尼亞黑海港口城市康斯坦察

馬克龍到訪康斯坦察

法國總統馬克龍前往烏克蘭的鄰國羅馬尼亞和摩爾多瓦進行國事訪問，14日晚抵達黑海港口城市康斯坦察，看望法國士兵。馬總統馬克龍對駐守的士兵表示： “站在最前沿的是法國的驕傲！”

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法國總統對駐紮在米哈伊爾·科加爾尼西亞努(Mihail Kogalniceanu) 北約基地的法國士兵說： “站在最前沿是法國的驕傲！” 俄羅斯入侵烏克蘭幾天後 為了體現“歐洲團結與安全”，這些士兵於 2 月底緊急部署在這裡。馬克龍表示：一項“基本”承諾是“防止任何破壞穩定和侵略歐洲的企圖”。

在新任外交部長卡特琳·科隆納 Catherine Colonna 的陪同下，法國總統馬克龍在晚餐時與法國士兵分享了羅馬尼亞菜餚——小捲心菜 sarmale、玉米粥和羅馬尼亞奶酪甜甜圈papanasi。

他之前曾在基地遇到過來自其他國家的士兵，其中包括大約 2,000 名美國人、300 名比利時人、意大利人以及羅馬尼亞人。

總統對法國和他們的“比利時戰友”之間合作產生的“巨大效率”感到特別高興，他們在雄鷹任務中共同行動。

自 2 月底以來，“我們很快就成功地成為了一支作戰部隊”，該營指揮官文森特·明蓋特上校對此表示歡迎。通過解釋說，雄鷹任務將逐漸增加力量：在部署最新一代地對空防禦系統後，它將擁有總共1000名士兵，並將在年底前得到勒克萊爾坦克的增援。

周三早上在基地與羅馬尼亞總統克勞斯·約翰尼斯（Klaus Iohannis）會面後，馬克龍（Emmanuel Macron）將飛往鄰國摩爾多瓦，和總統馬婭·桑杜會面，與這個國家建立了“互信關係”。

馬克龍是自 1998 年雅克·希拉克 (Jacques Chirac) 後第一位訪問該國的法國總統，以最直接的方式表達對這個前蘇聯共和國的“支持”。

為此，法國在財政和物質上幫助摩爾多瓦，這在歡迎烏克蘭難民方面表現出“非凡的團結”：超過 480,000 人逃到摩爾多瓦，80,000 人仍滯留在這個國家。

這個擁有 260 萬人口的國家是歐洲最貧窮的國家之一，與烏克蘭和格魯吉亞一樣，於 3 月初提交了申請要加入歐盟。

在她 5 月訪問巴黎期間，桑杜總統公開支持馬克龍 (Emmanuel Macron) 發起的創建歐洲政治共同體的“倡議”，她說這將使摩爾多瓦“加速”加入歐盟。