俄異議領袖納瓦爾尼流放地服刑 下落不明安全堪慮

俄羅斯/納瓦爾尼

遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼的盟友表示，納瓦尼已經被移往高維安級別流放地（penal colony），並憂心他的安全。雖然俄羅斯當局沒有透露新流放地的位置，但據信新流放地的條件比目前的波克羅夫鎮（Pokrov）監獄更加惡劣。納瓦爾尼的發言人亞爾米許表示：“只要我們不知道納瓦爾尼在哪裡，他就會和已經試圖殺死他的系統保持一對一的關係，所以我們現在的主要任務是儘快找到他。”

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俄羅斯異議領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）遭遣至流放地服刑。據中央社引述消息報道稱，下落不明安全堪慮，納瓦爾尼原本在莫斯科以東100公里的監獄服兩年半刑期，因為他違反舊有欺詐罪假釋規定。他的盟友說，這是挑戰克里姆林宮的懲罰。

46歲的納瓦爾尼3月因挪用政治組織捐款和藐視法庭罪，監禁時間被延長到9年。

納瓦爾尼的一名律師米哈伊洛娃（Olga Mikhailova）今天說，他的流放地官員通報，納瓦爾尼已被移往高維安級別的流放地。

納瓦爾尼的親密盟友佩夫奇赫（Maria Pevchikh）推文表示，納瓦爾尼沒有出席和律師的會面，“我們沒有納瓦爾尼被帶往哪裡的進一步訊息”。

納瓦爾尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）推文表示：“他被轉移到另一個流放地的問題，不僅在於這個高維安級別流放地要可怕得多。”她寫道：“只要我們不知道納瓦尼在哪裡，他就會和已經試圖殺死他的系統保持一對一的關係，所以我們現在的主要任務是儘快找到他。”她說，納瓦爾尼的家人和他的律師都沒有在轉移前得到通知。

美國呼籲俄羅斯允許納瓦爾尼接觸他的律師和醫療服務，並譴責出於“政治動機”對他採取行動。

據中央社說，納瓦爾尼以反貪腐部落客身分而開始聞名，他在入獄前曾在俄羅斯各地發動反政府抗議活動。納瓦爾尼2020年出訪西伯利亞時，遭人以蘇聯時期的神經毒劑攻擊，之後轉往德國接受治療，去年返國時被捕入獄。