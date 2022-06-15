俄羅斯進一步削減對德國的天然氣供應

北溪天然氣

據德國電視一台和德國廣播電台報道，俄羅斯天然氣工業股份公司進一步削減對德國的天然氣輸送。

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從周四早上開始，通過北溪一號管道每天最多向德國輸送6700萬立方米的天然氣。就在周二，該公司宣布，每天的輸送量將從1.67億立方米減少到1億立方米。俄羅斯天然氣工業股份公司再次將西門子公司的維修延誤作為新的削減輸送量的理由。

西門子周二解釋說，確實有維修工作要做。一台燃汽渦輪機目前正在蒙特利爾進行大修，無法從那裡返回到原位，原因是加拿大對俄羅斯實施的制裁。

德國經濟和技術部長哈貝克認為，俄羅斯限制天然氣供應的理由是一個借口。它顯然是讓消費者感到不安並提高價格的策略。哈貝克表示：俄羅斯能源公司 Gazprom 削減天然氣供應是出於政治動機，並且是由俄羅斯國家規定的。在他看來，俄羅斯天然氣工業股份公司宣布通過北溪 1 號管道削減天然氣供應是一個“政治決定”。 該程序“在技術上不合理”。但這位綠黨政治家強調說，供應安全是有保障的。節約能源是今天的首要任務。當然，必要時，政府會採取措施。但他沒有透露具體細節。

德國聯邦網絡局拒絕了俄方的說法，即天然氣壓縮機組的維修延誤是導致天然氣供應量減少的原因。

對德國來說，北溪一號輸氣管線路是俄羅斯天然氣的主要供應管道。俄羅斯天然氣工業股份公司也減少了對意大利的供貨量，並切斷了對保加利亞、波蘭、芬蘭、荷蘭和丹麥的天然氣供應。

德國N-TV電視台報道說，歐盟正在計畫和以色列以及埃及達成天然氣協議，以減少對俄羅斯的依賴