塞維羅多涅茨克陷爭奪戰 基輔高贊抵抗精神

烏克蘭/俄羅斯

俄羅斯軍隊加大對烏克蘭東部重鎮塞維羅多涅茨克圍攻與轟炸。俄羅斯軍隊喊話要求烏克蘭人停止在塞維羅多涅茨克的 "無謂抵抗"，並在今天提議建立一條 "人道走廊 "以疏散平民。但烏克蘭方面對此沒有理會，而讚揚烏克蘭人 "堅持到底的抵抗精神"。

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據法新社今天發自當地消息，俄羅斯國防部表示，對烏克蘭東部塞維羅多涅茨克於6月15日將開放人道主義走廊[......]"，時間為格林尼治標準時間5點至格林尼治標準時間17點，並保證將確保 "所有平民的安全疏散，而且沒有例外"。

據塞維羅多涅茨克行政部門負責人奧列克桑德-斯特魯克稱，有 "540至560人 "在巨大的阿佐特化工廠的地下躲避，該工廠是烏克蘭東部這座工業城市的地標。這種情況讓人聯想到Azovstal鋼鐵廠，該廠數周以來一直是烏克蘭在亞速海的馬里烏波爾港的最後一個抵抗陣地。

俄羅斯國防部呼籲烏克蘭人升起白旗，以表示他們接受該提議，並停止 "荒謬的抵抗"。

法新社說，但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）遠沒有接受，他在周二晚上敦促烏克蘭軍民在頓巴斯 "堅持下去"，澤連斯基認為這個地區對烏克蘭 "至關重要"，莫斯科在2月24日對烏克蘭發動的戰爭能否繼續下去將取決於此。

澤連斯基說，"堅守在頓巴斯至關重要。"澤連斯基在電報群Telegram上播出的每日對全國的講話中說，“該地區的防禦至關重要，可以表明誰將在未來幾周內佔主導地位。”

塞維羅涅茨克和利西昌斯克是兩個約有10萬人口的連體城市，數日來一直是激烈戰鬥的焦點。這兩座城市的淪陷將使俄羅斯軍隊能夠瞄準西面約70公里處頓涅茨克地區的斯洛維揚斯克。而除此之外，這將使俄羅斯軍隊能夠控制整個頓巴斯。這是一個主要講俄語的礦區，自2014年以來部分被親俄羅斯的分離主義分子佔據。

據澤連斯基分析說，"我們必須堅持下去。敵人在那裡遭受的損失越大，他們繼續侵略的力量就越小。"

據非政府組織挪威難民理事會稱，約有500名平民在塞韋羅涅茨克的Azot工廠避難，幾乎完全遭斷絕了供應。

然而，烏克蘭官員否認烏克蘭部隊在這個階段已被包圍。" 有分析說："這個城市並不孤立，仍有通信線路，即使它們相當複雜困難。據法新社在當地的一名記者稱，克拉馬托爾斯克和利西昌斯克之間的道路仍被用來運輸武器，包括格拉德多管火箭炮和火炮，而特種車輛則運送坦克進行維修。

與塞維羅東涅茨克一樣，里西昌斯克現在幾乎是一片戰亂荒蕪，電力電纜被切斷，商店被燒毀。

當地目擊證明對法新社說，俄羅斯軍隊正在不停地炮擊市中心，一天24小時不間斷的轟炸。

為了延緩俄羅斯的推進，基輔不斷向西方國家索取武器。但烏克蘭國防部副部長安娜-馬里亞爾感嘆說，"我們只收到[大約]10%"烏克蘭所需要 的武器，沒有這些武器，"我們將無法贏得這場戰爭"。

據北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格星期二晚上在布魯塞爾與美國國防部長勞埃德-奧斯汀舉行的烏克蘭問題聯絡小組會議前夕說，"是的，烏克蘭應該擁有更多的重型武器。" 斯托爾滕貝格說，北約已開始加緊向基輔運送武器，並指出烏克蘭人 "絕對非常依賴這些武器來應對俄羅斯的野蠻侵略"。

據法新社說，歐美之間的烏克蘭聯絡小組將於周三今天在布魯塞爾舉行會議，討論是否在比利時首都舉行的北約部長級會議期間決議加快武器的交付速度。