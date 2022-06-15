拜登與澤連斯基通話

拜登與澤連斯基通話 宣布加碼10億美元軍援烏克蘭

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Joe Biden fait un discours lors d'une visite à Séoul (Corée du Sud), le 21 mai 2022
Joe Biden fait un discours lors d'une visite à Séoul (Corée du Sud), le 21 mai 2022 © SAUL LOEB / AFP
作者： 法廣
1 分鐘

美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，重申華盛頓支持烏國對抗俄羅斯，並宣布美國再向烏克蘭提供價值10億美元的軍事援助。

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拜登在通話後發表聲明指出：“我告訴總統澤連斯基，美國將再提供烏克蘭10億美元安全援助，包括額外的火砲和岸防武器，以及火砲及先進火箭系統所需彈藥。”

 

根據這份聲明，拜登在通話中表示，他重申自己的承諾，在烏克蘭面臨俄國無端侵略、捍衛自身民主、主權及領土完整性之際，美國將支持烏克蘭。

此外，拜登也宣布美國將提供烏克蘭2.25億美元的人道援助。

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