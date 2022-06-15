拜登與澤連斯基通話 宣布加碼10億美元軍援烏克蘭

拜登與澤連斯基通話

美國總統拜登15日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）通話，重申華盛頓支持烏國對抗俄羅斯，並宣布美國再向烏克蘭提供價值10億美元的軍事援助。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在通話後發表聲明指出：“我告訴總統澤連斯基，美國將再提供烏克蘭10億美元安全援助，包括額外的火砲和岸防武器，以及火砲及先進火箭系統所需彈藥。”

根據這份聲明，拜登在通話中表示，他重申自己的承諾，在烏克蘭面臨俄國無端侵略、捍衛自身民主、主權及領土完整性之際，美國將支持烏克蘭。

此外，拜登也宣布美國將提供烏克蘭2.25億美元的人道援助。