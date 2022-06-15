歐洲人權法院說不 將移民從英國運往盧旺達的航班連夜遭停

英國/歐洲人權法院/移民

儘管英國政府決心將移民驅逐到盧旺達以阻止非法入境英國，但在最後一刻的呼籲下，原定於周二晚間的第一個航班被取消了，據本台報道稱，這對英國政府來說是一個恥辱的挫折。

廣告 繼續瀏覽後續

據本台消息，英國政府大張旗鼓地宣布：第一架驅逐移民的飛機應於本周二昨天晚上起飛前往盧旺達。最後，歐洲人權法院迫使該憲章繼續被擱置。

歐洲人權法院（ECHR）授予飛機上的乘客暫停離境的義務，本台在倫敦的記者Emeline Vin解釋說，在飛機宣布起飛前幾分鐘，歐洲人權法院進行干預。

在他們留在英國的可能性失敗後，這些團體於6月13日星期一提出上訴。歐洲人權法院於周二晚間就該航班上的乘客情況進行緊急庭議。歐洲人權法院裁定，在英國法院審查政府法案的合法性之前，應推遲對一名伊拉克尋求庇護者的遞解。這一審查將在7月之前進行。

對於維護尋求庇護者權利的協會來說，斯特拉斯堡的這一決定是一種安慰。據非政府組織Care4Calais的負責人Clare Moseley說，"這是一種解脫。周一，當我們提出上訴時，我們確信當局不能在沒有驗證其政策的情況下驅逐人們。當英國法院駁回我們的申請時，我們感到很震驚。現在我們必須做好準備，等待7月份的法案審議：這將是一個決定性的時刻"，非政府組織Care4Calais的負責人Clare Moseley承認。

在歐洲人權法院的判決抵達後，飛機上的乘客一個接一個地離開了飛機。

據法新社今天報道稱，英國欲將尋求庇護者送往東非國家盧旺達的首架班機昨夜今晨遭到取消，對採取這項爭議性政策的英國首相強生（Boris Johnson）政府而言，無疑是令人尷尬的一記打擊。

預計登機的人數從原本的130人降到今天的7人，然而拜歐洲人權法院（European Court of Human Rights, ECHR）在最後關頭的裁決所賜，最終無人被送走。

英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，對「法律挑戰和（歐洲人權法院）最後一刻的裁決」讓班機無法起飛感到失望，但她矢言要繼續推行這項備受批評的政策。巴特爾還說，歐洲人權法院的干預「令人非常驚訝」，並表示「將安排這次未登機的許多人搭乘下一個航班」。

這要歸功於歐洲人權法院的一項判決，也就是至少有一名尋求庇護者必須留在英國，因為無法保障其在盧旺達的合法未來。

英國政府立場強硬。此前，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）曾堅稱，無論有多少人登機，這架飛往盧旺達首都基加利（Kigali）的航班都必須離開，班機最終未能起飛，法新社認為此結果令約翰遜的保守黨政府尷尬不已。

英國外交大臣特拉斯今天稍早告訴天空新聞網（Sky News）：「飛機上會有移民，他們這次不搭，也會搭上下一個航班，因為我們決心破除惡劣的人口販運模式。」

歐洲人權法院發布一項緊急臨時措施，以避免一名預訂登上這班飛機的伊拉克男子被驅逐出境，因為他可能遭受拷打，且他的庇護申請程序尚未完成。

據法新社說，位於法國斯特拉斯堡（Strasbourg）的歐洲人權法院表示，這項驅逐行動應該等到英國法院7月就這項政策的合法性作出最終裁定。