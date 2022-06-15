烏克蘭/英國/北約

英國國防部長本-華萊士周三表示，英國將 "立即 "向烏克蘭提供多管火箭發射器系統，烏克蘭要求提供這類武器以阻止俄羅斯的入侵。北約今天舉行烏克蘭軍援會議，消息稱50個國家將與美國國防部長奧斯汀討論對烏克蘭的軍事援助。

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據法新社報道稱，英國即將向烏克蘭交付多管火箭發射器。倫敦早在在6月6日宣布，它將向基輔提供這些被稱為GMLRS的系統，其射程和精確度高於俄羅斯的火炮的武器。

華萊士周三在奧斯陸舉行的10個北歐國家聯合遠征軍會議的間隙，在新聞發布會上說：“我認為它們的交付迫在眉睫，而彈藥也應隨之而到。”

烏克蘭軍隊正在烏克蘭東部的頓巴斯地區掙紮，烏克蘭一再呼籲其盟友提供 "更多重型武器"。周二，烏克蘭國防部副部長安娜-馬里亞爾說，她的國家只收到了它所需武器的 "大約10%"。

據華萊士說，除了多管火箭發射器外，英國正在考慮發送 "魚叉 "反艦導彈，以補充丹麥和荷蘭已經承諾但也還沒有運出的導彈。

在該新聞發布會上，挪威國防部長比約恩-阿里德-格拉姆說，除了已經提供的22門M-109榴彈炮、一百多枚米斯特拉防空導彈和大約4000件M72反坦克武器之外，挪威正在 "考慮向烏克蘭捐贈其他武器"。

據美國駐北約大使稱，在布魯塞爾舉行會議的幾小時前，近50個國家將與美國國防部長勞埃德-奧斯汀討論對烏克蘭的軍事援助。