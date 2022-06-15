西方制裁重壓下，俄聖彼得堡經濟論壇盼迎中國等亞非友邦

俄羅斯聖彼得堡經濟論壇

第25屆聖彼得堡經濟論壇2022年6月15日啟動。在美歐國家接連推出制裁措施的背景下，俄羅斯希望迎來亞非拉地區友邦。

俄羅斯重要經濟論壇第25屆聖彼得堡經濟論壇15日開幕。這個原本被看作是俄羅斯邁向與歐洲經濟融合的平台，如今因俄羅斯對烏克蘭發動的侵略戰爭而失去西方來客。本屆論壇以“新世界，新機會”為主題，希望推動俄羅斯更多轉向亞洲、中東、非洲以及拉美地區的夥伴。中國國家主席習近平預計將以視訊方式，發表講話。

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克里姆林宮外交顧問14日透露，應該有來自中國、土耳其、埃及、以及拉美地區和非洲大陸的大約40個國家的代表團出席活動，但不會有“不友好”國家代表。這裡所說的不友好國家應該是指那些公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭行動並參與國際制裁的國家。自俄羅斯軍隊2月24日對烏克蘭開戰以來，西方國家頻繁推出種種制裁措施，其規模前所未有，俄羅斯在國際舞台空前孤立，不得不轉向其它地區，尋找貿易夥伴。

根據法新社15日發自聖彼得堡的消息，俄羅斯總統普京預計於17日按照慣例發表講話。

幾個月前才在俄羅斯出兵干預之下平定了國內的社會抗議風潮的哈薩克斯坦總統托卡耶夫將親自出席活動。埃及總統塞西將以視頻方式出席。埃及是這次聖彼得堡經濟論壇主賓國。

烏克蘭東部兩個親俄羅斯分裂武裝控制的地區也在論壇期間開設展台。預計其領導人會在論壇期間與普京會面。

中國國家主席習近平也將借這次論壇活動向四面楚歌的普京表達支持，但自新冠疫情爆發以來從未走出國門的習近平將只以視訊方式發表講話。

本屆論壇啟動之前，習近平與普京15日曾電話會談。根據中國官方通訊社新華社的相關報道，習近平一方面肯定中俄關係取得的進展，另一方面表示，“中方願同俄方繼續在涉及主權、安全等核心利益和重大關切問題上相互支持。”新華社報道還指出，普京表示，“反對任何勢力借口所謂新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政”。

自俄烏戰爭爆發以來，中國政府始終拒絕譴責俄羅斯的入侵行動，也一再重申中俄友誼無上限，引發美歐各國對中國幫助俄羅斯規避制裁措施的擔心。

聖彼得堡經濟論壇應於18日結束。