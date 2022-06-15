馬克龍：摩爾多瓦加入歐盟“完全合法”

馬克龍訪摩爾多瓦

法國總統馬克龍15日堅稱，烏克蘭最終將必須跟俄羅斯舉行會談以結束兩國的衝突。

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Sky News報導，馬克龍在出訪羅馬尼亞與摩爾多瓦時表示，“烏克蘭總統與他的官員將必須跟俄羅斯談判”。

報導指出，馬克龍前一天抵達羅馬尼亞，進行北約南翼國家的3天訪問行程，隨後可能於16日跟德國總理朔爾茨及意大利總理德拉基連袂前往基輔進行訪問。

馬克龍一直受到烏克蘭跟其他東歐盟邦的批評，理由是這些國家指稱他對烏克蘭的支持模稜兩可。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）則說，北約會繼續供應重型武器與長程系統給烏克蘭，並預期成員國在15日的峰會同意新的援助包裹方案。