德國保證援助烏克蘭不離不棄

德國/烏克蘭

德國總理朔爾茲今天與法國總統馬克龍，意大利總理德拉吉以及羅馬尼亞總統約哈尼斯訪問烏克蘭。德國總理朔爾茲接受隨行記者採訪，明確表達將不棄不離幫助烏克蘭。據法新社說，朔爾茲是接受德國“畫報”採訪時作上述承諾。

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據法新社今天報道稱，德國總理奧拉夫-朔爾茨周四與意大利總理馬里奧-德拉吉和法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍一起抵達基輔，在接受《圖片報》採訪時承諾，“只要需要，我們就會幫助烏克蘭。”

朔爾茲強調說：“在這次訪問中，我們不只是想顯示我們的團結，我們還想確保我們對烏克蘭組織的援助：在財政、人道主義方面，但也包括武器方面的援助，幫助將繼續下去。”

朔爾茲在採訪中說："只要是為烏克蘭獨立而進行的戰鬥必要，我們就會繼續幫助下去。"

法新社說，該採訪是在三位領導人經過一夜的火車旅行抵達基輔後發表的。