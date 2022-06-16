烏克蘭/澤連斯基烏克蘭/法國/德國/意大利/羅馬尼亞

意大利總理首諾：“我們將重建烏克蘭戰毀的一切”

發表時間：

烏克蘭總統澤連斯基2022年6月16日在基輔總統府戰爭中罕見鋪紅地毯迎接馬克龍朔爾茲德拉吉以及約哈尼斯。
烏克蘭總統澤連斯基2022年6月16日在基輔總統府戰爭中罕見鋪紅地毯迎接馬克龍朔爾茲德拉吉以及約哈尼斯。 © AP - Natacha Pisarenko
作者： 小山
3 分鐘

意大利總理德拉吉今天與法國總統馬克龍，德國總理朔爾茲以及羅馬尼亞總統約哈尼斯一同抵訪烏克蘭。在首先參訪基輔郊區伊爾平時，意大利總理德拉吉在看到烏克蘭遭到戰爭嚴重破壞，烏克蘭人已經開始重建時，許諾“我們將重建一切。”此前，烏克蘭官方曾提及，烏克蘭戰後重建需要數以數千億歐元的資金。

廣告

意大利總理馬里奧-德拉吉在伊爾平說，"我們將重建一切。" 伊爾平是基輔郊區之一，在俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾周被摧毀。

據德拉吉對隨行的新聞界說，俄國人摧毀了幼兒園、操場。德拉吉在與法國總統馬克龍、德國總理奧拉夫-肖朔爾茨和羅馬尼亞總統約哈尼斯一起走過被毀壞的伊爾平街道。他告訴記者，“一切都將被重建。”

據德拉吉說，"（烏克蘭人）告訴我的很多東西都是關於重建的，" 他指的是烏克蘭人對未來想要做什麼的希望。據他說，烏克蘭方面已經開始了。這要歸功於一個已經列出的每個被摧毀的地方以及應當重建的規畫。因此，烏克蘭當局清楚地知道要重建的地點在哪裡。

據法新社說，德拉吉、馬克龍、朔爾茨和約哈尼斯隨後抵達基輔市中心的馬林斯基宮。烏克蘭總統澤連斯基像往常一樣穿着卡其色體恤衫迎接他們。

這五位領導人將在下午的新聞發布會之前舉行會談。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw