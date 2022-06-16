意大利總理首諾：“我們將重建烏克蘭戰毀的一切”

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意大利總理德拉吉今天與法國總統馬克龍，德國總理朔爾茲以及羅馬尼亞總統約哈尼斯一同抵訪烏克蘭。在首先參訪基輔郊區伊爾平時，意大利總理德拉吉在看到烏克蘭遭到戰爭嚴重破壞，烏克蘭人已經開始重建時，許諾“我們將重建一切。”此前，烏克蘭官方曾提及，烏克蘭戰後重建需要數以數千億歐元的資金。

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意大利總理馬里奧-德拉吉在伊爾平說，"我們將重建一切。" 伊爾平是基輔郊區之一，在俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾周被摧毀。

據德拉吉對隨行的新聞界說，俄國人摧毀了幼兒園、操場。德拉吉在與法國總統馬克龍、德國總理奧拉夫-肖朔爾茨和羅馬尼亞總統約哈尼斯一起走過被毀壞的伊爾平街道。他告訴記者，“一切都將被重建。”

據德拉吉說，"（烏克蘭人）告訴我的很多東西都是關於重建的，" 他指的是烏克蘭人對未來想要做什麼的希望。據他說，烏克蘭方面已經開始了。這要歸功於一個已經列出的每個被摧毀的地方以及應當重建的規畫。因此，烏克蘭當局清楚地知道要重建的地點在哪裡。

據法新社說，德拉吉、馬克龍、朔爾茨和約哈尼斯隨後抵達基輔市中心的馬林斯基宮。烏克蘭總統澤連斯基像往常一樣穿着卡其色體恤衫迎接他們。

這五位領導人將在下午的新聞發布會之前舉行會談。