歐盟新3架馬車及羅馬尼亞齊聚基輔表支持

烏克蘭/俄羅斯/法國/德國/意大利

2022年6月16日，在烏克蘭基輔火車站，烏克蘭副總理Iryna Vereshchuk迎接法國總統馬克龍以及德國總理朔爾茲和意大利總理德拉吉到訪。

法國總統馬克龍，德國總理朔爾茲，意大利總理德拉吉昨夜今晨乘火車從波蘭入境，今天抵達烏克蘭首都基輔，對烏克蘭展開重要訪問。根據消息，羅馬尼亞總統今天上午，也將與法德意三國首腦會合，與烏克蘭總統澤連斯基共同舉行會談。歐盟4國，同時也是北約成員國和世界工業7國集團成員對烏克蘭的訪問，凸顯對烏克蘭的升級支持。

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法國總統馬克龍與德國總理朔爾茲以及意大利總理德拉吉昨天晚上在波蘭邊境火車站集合，乘烏克蘭火車入境，開始長達8個多小時的鐵路旅行。根據官方消息，烏克蘭準備了兩列以上的火車，隨時應對可能的俄羅斯軍隊的轟炸與襲擊，換乘預備火車。

法國德國意大利以及羅馬尼亞，均對此次訪問保密。儘管意大利與德國媒體早就透露此次新三駕馬車的訪問，但法國總統府到最後一刻仍然三緘其口嚴格保密。所乘火車屬於烏克蘭官方訪問專列，至少有9節車廂。德國代表團被安排在列車頭兩個車廂，而法國代表團則佔了其後3節車廂。

意大利代表團殿後，在列車也有兩個車廂。

馬克龍與朔爾茲以及德拉吉在列車會議車廂連夜舉行會議，協調確定對烏克蘭立場。訪問聚焦烏克蘭加入歐盟問題，歐洲對烏克蘭軍事援助，對俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭的定性與立場。

另外，因為法國，德國，意大利因近日對烏克蘭立場各異遭到批評，如何贏得烏克蘭，烏克蘭總統澤連斯基的信任也是敏感議題。

根據消息，馬克龍與朔爾茲和德拉吉圍繞橘子汁碰杯對飲，而開會近至凌晨3點。

火車抵達時，烏克蘭基輔天氣大好，陽光燦爛。

德國代表團首先走下火車，其後是法國代表團與意大利代表團。

法國總統馬克龍在火車站接受媒體採訪時簡短講話，使用了屠殺一詞，但沒有提及戰爭罪或種族屠殺一詞。