法德意3國首腦乘火車訪問戰爭國家前所未有 安全保證引聚焦

烏克蘭/法國/俄羅斯

法國總統馬克龍，德國總理朔爾茲，意大利總理德拉吉2022年6月15日夜及16日晨在前往烏克蘭基輔訪問的火車上。

法國總統馬克龍與德國總理朔爾茲以及意大利總理德拉吉今天早晨共同抵訪烏克蘭基輔展開歷史性訪問。烏克蘭深陷戰爭，儘管戰場聚焦烏克蘭東部，但基輔仍然在俄羅斯軍隊的火力襲擊之下。稍早，聯合國秘書長古特雷斯抵訪基輔時，俄羅斯軍隊對基輔發射導彈襲擊；歐盟理事會主席米歇爾訪問烏克蘭海港城市敖德薩時，也遭遇俄羅斯導彈襲擊，出現緊急躲避至防空掩體局勢。馬克龍一行的專車如何保證安全，引議論。

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馬克龍與朔爾茲和德拉吉連夜所乘的火車，行駛在烏克蘭鐵路線上，該鐵路網被俄羅斯軍隊所熟悉。俄羅斯已經對烏克蘭接受歐美軍事援助的火車運輸線多次施行打擊。

至此，俄羅斯官方從沒有對歐盟層面，歐盟成員國以及美國官員訪問烏克蘭發表任何評論，更沒有警告。但專家稱，這並不代表俄羅斯也“協同”保護安全。

烏克蘭方面對馬克龍的專列火車有預備方案。烏克蘭以及法德意三國一直嚴守訪問秘密，時間，地點，方式方法等方面，沒有任何透露與泄密。

消息稱，法國，北約對專列以及訪問行程，均作了安全保障的預警。

消息說，三國代表團所有成員上火車時，受到嚴格安全檢查，包括從巴黎調派了特別警犬，嚴查可能的爆炸物。檢查甚至針對總統總理的行李，以防疏漏。

但是，3國代表團仍然每人都收到了防彈衣。所告知的緊急處置，包括緊急換乘火車或其他交通方式。

烏克蘭今天對基輔火車站施行戒嚴。馬克龍以及朔爾茲和德拉吉都配備各自的安全護衛。但從法國代表團隨馬克龍抵達烏克蘭基輔所現不同景象，馬克龍身旁護有武官。該軍事人員隨身有兩個公文箱包，有評論猜測其中一隻，或與核保護有關。