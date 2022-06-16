澤連斯基受邀出席下屆G7峰會

德國/烏克蘭/G7

德國總理朔爾茲周四表示，烏克蘭總統澤倫斯基已接受邀請，出席6月底在德國巴伐利亞舉行的下一屆G7峰會。等國輪值今年G7主席。

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德國總理朔爾茲表示，烏克蘭總統澤連斯基已經接受了邀請，將出席周四在巴伐利亞舉行的七國集團峰會。"朔爾茲今天在基輔還有馬克龍，德拉吉，約哈尼斯參加的與烏克蘭總統澤連斯基會談時宣布這一消息。

德國總理還在推特上稱，“感謝澤連斯基接受我的邀請出席七國集團峰會"，該峰會將於6月26日至28日在德國巴伐利亞埃爾馬（南部）的城堡群中舉行。

但朔爾茨的推文沒有說明澤連斯基是否會前往巴伐利亞，他自2月24日俄羅斯入侵開始以來一直沒有離開烏克蘭，都是通過視頻發表會議發言。

烏克蘭總統在推特上確認，"我已經心存感激地接受了我們的合作夥伴的邀請，參加這一重大的國際活動。"

澤連斯基將參加在德國舉行的七國集團。隨後澤連斯基還將參加在馬德里舉行的北約峰會。澤連斯基受到北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格的邀請。

馬克龍、朔爾茨和德拉吉周四開始對基輔進行前所未有的表達 "支持 "的訪問，因為歐盟將在下周決定是否給予烏克蘭作為歐盟候選國的正式地位。

這次訪問包括對伊爾平的訪問，伊爾平是在俄羅斯入侵烏克蘭的頭幾周中被摧毀的首都郊區之一。

德國總理朔爾茲注意到當地破壞損失，他譴責 "俄羅斯侵略戰爭的野蠻性，其目的只是為了破壞和征服"。

朔爾茲稱，”無辜的平民被擊中，房屋被摧毀。“ 他說：”整個城市都被摧毀了，儘管鎮上並沒有軍事基礎設施。

法新社說，四位領導人隨後返回基輔市中心，與澤連斯基舉行會談，並在下午舉行聯合新聞發布會。

歐盟27國將在6月23-24日的峰會上決定是否給予烏克蘭正式的候選國地位，作為可能持續數年的談判進程的第一步。歐盟委員會將於周五對此提出建議。