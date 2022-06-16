頭一遭：英國制裁東正教教皇基里爾

烏克蘭/英國/俄羅斯/基里爾

英國今天擴大對俄羅斯各領域涉嫌承擔侵略烏克蘭戰爭責任者制裁，並且第一次將俄羅斯東正教大主教基里爾納入制裁名單。基里爾立場明確而堅定俄羅斯總統普京發動侵略烏克蘭戰爭。歐盟至此拒絕將基里爾納入制裁名單。

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據法新社今天報道稱，英國周四宣布制裁俄羅斯東正教會首領基里爾主教，並將此作為推行針對入侵烏克蘭的新一輪措施的一部分內容。

英國外交部在一份聲明中說，雖然這位75歲的宗教領袖最近被歐盟從其制裁名單中刪除，但因為他支持普京的侵略戰爭而應該受到制裁。

這些措施包括禁止進入英國，凍結在英國的資產。

英國的制裁還針對克里姆林宮的兒童權利監察員瑪麗亞-利沃瓦-貝洛娃，她被指控 "強迫收養和轉移烏克蘭兒童"。

同樣成為制裁目標的還有被指控在基輔附近的布查 "殺害、強姦和折磨平民 "的運輸和軍事官員。

英國外相利茲-特拉斯在一份聲明中說：“我們的目標針對的是普京戰爭的幫兇和肇事者。因為他們正在給烏克蘭帶來難以言喻的痛苦，包括強迫轉移和收養烏克蘭兒童。”

自2009年以來，俄羅斯東正教的領導人基里爾牧首將他的教會置於俄羅斯總統普京的服務之下，稱普京是 "奇蹟"，基里爾支持普京重建一個保守的、專制的俄羅斯的野心，也支持普京在烏克蘭的侵略進攻。

法新社說，歐盟委員會曾提議對基里爾實施制裁，但由於匈牙利的反對，歐盟退縮了。