馬克龍朔爾茲德拉吉齊訪伊爾平 對烏戰新立場在望

烏克蘭/法國/德國/意大利

法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨和意大利總理德拉吉周四今天上午訪問了烏克蘭基輔遠郊伊爾平，這裡已經成為俄羅斯軍隊3月佔領該地區期間破壞和暴行的象徵。馬克龍，朔爾茲和德拉吉所代表的歐盟三國，至此沒有譴責俄羅斯在烏克蘭的侵略戰爭中的屠殺行為是戰爭罪與種族滅絕。馬克龍今天抵達基輔時稱俄羅斯侵烏戰爭犯下屠殺。法國派遣的司法專家主導並幫助烏克蘭對俄羅斯軍隊的戰爭罪以及種族滅絕罪指控搜集調查證據。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天發自基輔伊爾平現場報道稱，馬克龍、朔爾茨和德拉吉在基輔被毀壞的郊區之一的伊爾平進行訪問。

歐盟三國領導人在羅馬尼亞總統克勞斯-約哈尼斯的陪同下，由烏克蘭武裝軍事人員帶領，周圍是嚴密的保安和一群記者。

法國輪值歐盟主席至本月底.

就像在他們之前來到基輔的其他外國領導人一樣，馬克龍、朔爾茨、德拉吉和伊奧尼斯緩步在伊爾平的街道上。法新社說，那裡的爆炸事件的恥辱無處不在。

領導人向烏克蘭陪同人員詢問了有關該市居民返回和計畫重建工作的問題，然後觀看了三個月前戰鬥最激烈時伊爾平的數分鐘的錄像。在一座被毀壞的建築物的牆壁上寫着 "讓歐洲不再有戰爭"。馬克龍看到了這一牆上留言發表評論說："這是正確信息（......）看到這非常令人感動。"

位於基輔西北郊的伊爾平，在2月底俄羅斯入侵的早期，是俄羅斯人和烏克蘭人之間暴力衝突的現場。俄國軍隊迅速控制了這個富裕的松樹環繞的郊區，戰前這裡有6萬人口，並在整個三月對伊爾平施行佔領。此後，基輔指責俄羅斯軍隊在伊爾平和附近的布查鎮和博羅迪安卡鎮犯下了戰爭罪，因為在俄羅斯軍隊於3月底撤出後，在這些地方發現了數百具平民屍體。

法新社說，國際調查正在進行，以確定烏克蘭人指責俄羅斯軍隊是犯下的這些戰爭罪行的罪魁禍首。