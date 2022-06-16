馬克龍訪基輔 受“內外”夾批

烏克蘭/法國/選舉/歐盟

法國總統馬克龍今天在德國總理朔爾茲與意大利總理德拉吉以及羅馬尼亞總統約哈尼斯大陣勢陪同下訪問烏克蘭，在會見烏克蘭總統澤連斯基前首站抵達基輔郊區伊爾平作短暫訪問。馬克龍在當地受到記者詢問，他是否仍然抱持不要侮辱普京的立場。與此同時，法國國內反對派加大對馬克龍抨擊，指責馬克龍用訪問烏克蘭來為立法選舉造勢服務。

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據法新社今天自烏克蘭基輔伊爾平報道稱，法國總統馬克龍在短暫訪問伊爾平後表示，"烏克蘭必須能夠抵抗並戰勝 "俄羅斯軍隊。

伊爾平是基輔郊區之一，在俄羅斯入侵烏克蘭的最初幾周里遭到破壞。

在被記者問及他說俄羅斯不應該被 "羞辱 "的言論時，馬克龍為自己辯護。但馬克龍的這些言論在烏克蘭受到嚴厲批評。馬克龍說：“法國從第一天起就站在烏克蘭一邊（......），法國毫不含糊地站在烏克蘭人一邊。”

馬克龍在抵達烏克蘭前，就已經修正了對烏克蘭的立場說法。馬克龍強調，烏克蘭戰爭已經發生屠殺。我們來到烏克蘭會見澤連斯基，表達歐洲對烏克蘭的支持。馬克龍稍早表示，遲早要與俄羅斯談判，但烏克蘭必須贏得抵抗，贏得戰爭。馬克龍今天說，歐盟要幫助烏克蘭獲得勝利，恢復邊界，而且包括獲得軍事勝利。

根據路透社引述未具姓名的法國外交途徑消息指出，法國支持烏克蘭獲得全勝，收復包括克里米亞在內的所有被俄羅斯佔領的土地。

法國國內反對派加強了對馬克龍的批評，認為馬克龍選擇時機，在立法選舉第二輪投票前幾天訪問烏克蘭，是表演，是做戲，是為了選舉服務。

法國媒體評論，儘管法國反對派批評屬於“兵家常事”，但是，無論如何，法國的選情爭議，都無法與烏克蘭面臨的戰爭轉折的重要性，以及馬克龍同朔爾茲以及德拉吉訪問所帶來的影響相提並論。