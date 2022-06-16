馬克龍：黑海運送糧食行不通就轉往羅馬尼亞

馬克龍訪基輔

法國總統馬克龍周四表示，由於俄羅斯的封鎖，黑海被封鎖運不了穀物，法國正考慮羅馬尼亞轉運在烏克蘭被封鎖的大量穀物。

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法國總統馬克龍在接受電視一台 TF1晚間新聞專訪時表示：“敖德薩港海上出口被封鎖，我們會繼續與聯合國合作，拿出外交牌向俄羅斯施加壓力。

法國總統表示，目前“因為俄羅斯拒絕”，“我們正在研究另一種方式，那就是通過羅馬尼亞轉運烏克蘭穀物。”敖德薩離烏克蘭-羅馬尼亞邊境只有“幾十公里”。這樣可以通過多瑙河和鐵路將這些穀物運往國際市場。

法新社表示：馬克龍（Emmanuel Macron）在前往基輔之前於周二和周三訪問了羅馬尼亞，可以說順利地打通了運輸渠道，“我們可以做得更快、更大規模地在羅馬尼亞投資以便出口這些穀物”。

法國總統補充道：法國“會提供專家、士兵、運輸公司來幫助他們”。

迄今為止，聯合國一直在與莫斯科、基輔和安卡拉進行數周的談判。讓軍隊保護黑海上的民用船隻，如果該協議達成，將允許穀物安全地離開烏克蘭，並允許烏克蘭生產的肥料安全地離開烏克蘭。但目前談判一直處於僵持的狀態。

一旦有一天協議達成，將降低食品價格，緩解因俄羅斯入侵而惡化的世界糧食危機。

法國總統馬克龍16日在 電視一台TF1強調，他在第二輪立法選舉前三天受到反對派批評的基輔之行旨在“保護法國”，因為“燃油、天然氣和民眾日常所需用品的價格正在上漲。價格飛漲與這場衝突有關，與俄羅斯每天做出的選擇息息相關，即利用其可支配的原材料使它們上升並對歐美施加壓力”。