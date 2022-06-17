烏克蘭州長指若不完全停火西弗頓涅茨克氮大化工廠500平民不可能撤離

烏克蘭西弗頓涅茨克 6 月 17 日消息，盧甘斯克州州長賈伊戴伊( Sergiï Gaïdaï )在 Telegram 上宣布，西弗頓涅茨克 (Sieverodonetsk) 的氮氣大化工廠有大約 500 名平民避難，最近幾天若不“完全停火”，就不可能撤離。雖然俄羅斯14日宣布建立一個人道走廊撤離平民。

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費加羅報指出，於俄羅斯軍隊數周以來一直試圖控制屬於頓巴斯的這座重要城市，他認為“由於不斷的炮擊和戰鬥”而試圖離開該地點是“不可能和危險的”。

莫斯科周三15日宣布，在西弗頓涅茨克的氮氣大化工廠為平民提供人道主義走廊 俄羅斯國防部表示，人道主義走廊將向北向斯瓦托夫鎮開放。

俄羅斯於 6 月 14 日星期二宣布，在烏克蘭東部飽受戰火蹂躪的城市西弗頓涅茨克的 Azot 大化工廠，於周三建立一條人道主義走廊，以便撤離到俄羅斯控制下的平民。

俄羅斯國防部在一份聲明中說，“一條人道主義走廊將於 6 月 15 日格林威治標準時間 05:00 至格林威治標準時間 17:00 向北（通往斯瓦托夫鎮）開放”。聲明指出， “所有平民的安全的疏散無一例外，得到保證。”

俄羅斯外交部呼籲烏克蘭軍隊舉起白旗表示他們接受了這一提議，並呼籲他們停止在這個氮氣工廠的“荒謬抵抗”。

暴力衝突現場： 作為烏克蘭東部的戰略城市，北頓涅茨克數周以來一直是烏克蘭軍隊與莫斯科軍隊及其親俄分裂主義盟友之間發生暴力衝突的場所。，

據烏克蘭當地地方政府稱，目前有 500 多人在北頓涅茨克的大型 Azot 化工廠避難，他們說該工廠經常遭到轟炸。他們14日曾表示，對於該場地的生活物資的供應變得困難，但該工廠有一些儲備物資。