歐盟:以色列天然氣為戰略選擇

能源供應 / 地緣政治

在克里姆林宮決定打擊烏克蘭後，布魯塞爾制裁莫斯科，歐盟國家全力減少對俄羅斯能源依賴的大背景下，與天然氣資源豐富的以色列加強戰略關係，成為了尋求能源供應新渠道的歐洲的一大重要舉措。這是本台法廣RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周節目中的報道內容之一。

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本台法廣RFI法文網2022年06月16日星期四在«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）刊出經濟記者阿爾亭·拉紮吉（Altin Lazaj）的一篇最新報道，介紹歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）利用赴埃及訪問之際，於06月15日周三在開羅，和以色列簽署了一項三方協議旨在加強東地中海地區的天然氣輸向歐洲。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Gaz naturel: Israël va devenir un fournisseur stratégique pour l’Europe]。換作中文可譯為：[天然氣：以色列將成為歐洲的戰略供應商]。下面是簡介予以分享。

以色列幫助歐洲面對俄羅斯 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這篇報道首先指出，為了取代部分俄羅斯天然氣，歐盟轉向以色列。利用歐盟委員會主席馮德萊恩夫人（Ursula von der Leyen）利用訪問開羅之際，一項包括埃及在內的三方協議於2022年06月15日星期三簽署。這一協議預計增加以色列天然氣通過埃及對歐洲的輸出。面對俄羅斯的天然氣敲詐，以色列自我定位如同歐洲國家的戰略供應方。

以色列海上天然氣資源豐富 -

以色列蘊藏着豐富的天然氣資源，儲量估計接近一兆億立方米。它的所有氣田都在海上。這些都是在2010年代初在地中海沿岸勘探發現的。正是由於有了這些儲量，以色列在過去十年不僅實現了能源消費的自給自足，還成為了一個出口國。以色列天然氣不僅被輸往約旦，還經埃及被輸往歐洲。

埃及成為以色列的優先選項 -

為了大幅增加對歐盟國家的天然氣輸出，以色列有三種選項：

其一，修建一條連接海上氣田至歐洲南部的輸氣管線，但成本高昂，預算超過60億美元。而且還很複雜，需要修築一條長1800公里的海底管線。

其二，修建一條輸氣管線，經過土耳其。這一方案成本相對較少。但以色列猶豫不決，儘管和土耳其之間的關係在近期有所改善。

其三，埃及成為優先選項。這一替代方案是要增加對埃及的天然氣輸出。兩國之間現已有一條輸氣管線相連。埃及還有兩座液化工廠，也可以用船把天然氣運往歐洲。這一選項目前獲得了歐盟的歡心。因為，這能迅速提高輸送量，但增幅有限。埃及液化工廠已經是在全負荷運作。必須投資以提高生產液化天然氣的能力。

RFI Image Archive / Israël est très riche en gaz naturel avec des réserves estimées à environ 1 000 milliards de mètres cubes. Le gaz israélien est aujourd’hui acheminé vers la Jordanie et vers l’Europe via l’Égypte. Ici, un gazoduc. (illustration) Getty Images / RFI Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique Matières Premières）的這一報道最後指出，以色列和埃及已於去年達成協議，要修建一條新的輸氣管線。鑒於歐洲對天然氣的巨大需求，這一選項可能將不是唯一的入選方案。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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