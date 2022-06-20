即將赴歐洲出席會議 拜登：不太可能在此行中到訪烏克蘭

美國/烏克蘭/歐洲

美國總統拜登（Joe Biden）6月20日在受訪時表示，他在本周末前往歐洲參加七國集團和北約會議期間“不太可能”訪問烏克蘭。他在採訪中還表示，看好烏克蘭成為歐盟成員的可能性。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登周一在被記者問及他是否仍計畫訪問烏克蘭時回答說：“這要看”。他隨後補充說，不希望“給烏克蘭人帶來更多困難”。當再次被問及他將到訪德國和西班牙參加七國集團和北約峰會時是否有望藉機訪問烏克蘭時，拜登說：“在這次旅行中，不太可能。”

自從烏克蘭今年2月遭受俄羅斯全面入侵以來，拜登還沒有對該國進行訪問。相反，他派出了美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀，以及第一夫人吉爾·拜登出訪過這個遭受俄羅斯戰爭困擾的國家。

值得一提的是，聯合國難民署親善大使、美國著名喜劇演員本·斯蒂勒（Ben Stiller）周一在訪問波蘭和烏克蘭期間會見了烏克蘭總統澤連斯基。為紀念世界難民日，這位好萊塢演員、導演和編劇首先前往波蘭邊境，與援助人員和難民家庭會面。然後他參觀了被摧毀的基輔郊區伊爾平，然後與澤連斯基會面。

拜登當天在特拉華州訪問時還被記者問及他是否有信心烏克蘭會加入歐盟時說：“我認為這就是很可能發生的事情”。此前，歐盟委員會17日提議給予烏克蘭歐盟“候選國地位”。歐盟委員會的建議還需要27個成員國通過。這些國家將於本周開會進行討論。