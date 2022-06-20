立陶宛按制裁限制俄飛地鐵路貨物運輸 俄羅斯威脅進行報復

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俄羅斯外交部6月20日召見了立陶宛駐俄羅斯臨時代辦，並就立陶宛禁止俄羅斯向加里寧格勒州過境受歐盟制裁的運輸貨物一事表達了抗議。俄羅斯要求立陶宛取消該禁令，並保留採取回應措施的權利。立陶宛外交部當天通過聲明回應指，俄方代表傳播的立陶宛禁止加里寧格勒過境的信息被否認。立陶宛方面稱，不受歐盟制裁約束的乘客和貨物可以繼續通過立陶宛領土進出加里寧格勒州。立陶宛一直在執行歐盟制裁，這些制裁有不同的過渡期和最後期限。

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俄羅斯外交部周一召見了立陶宛駐俄羅斯臨時代辦，“要求立即取消限制”，否則將面臨“捍衛（俄羅斯）國家利益的行動”。據俄羅斯國際文傳電訊社報導，擔任俄羅斯聯邦委員會外交事務委員會主席的前高級外交官卡拉辛（Grigory Karasin）說，召見立陶宛臨時代辦是“嚴厲的”回應，並警告說俄方的任何反應都將是“相當果斷的”。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一亦指，立陶宛方面的“這一決定是前所未有的，違反了一切”。他補充說，“我們認為這是非法的。情況非常嚴重......我們需要進行認真的深入分析，以便制定出我們的對策。”

此前，立陶宛當局禁止受歐盟制裁的貨物在其境內過境，其中包括俄羅斯主體與波羅的海加里寧格勒飛地之間的唯一鐵路路線。受到歐盟制裁的貨物包括煤炭、金屬、建築材料和先進技術。據了解，這個消息是在上周五晚首次公布的，加里寧格勒州州長阿里汗諾夫（Anton Alikhanov）當時說，該地區將失去40%至50%的進口物品。

阿里汗諾夫通過社交媒體平台“電報”稱：“我們認為這是對自由進出加里寧格勒地區的權利最嚴重的侵犯……。”然而，在俄羅斯方面的消息傳出之前，立陶宛政府基本對此保持沉默。立陶宛外交部副部長阿多梅納斯（Mantas Adomenas）於上周六表示，該國仍在等待歐盟委員會就歐盟制裁的適用性作出“澄清”。

在周一於布魯塞爾舉行的歐盟外長會議召開前，立陶宛外交部長蘭茨貝爾吉斯（Gabrielus Landsbergis）向媒體解釋稱，該國只是在執行歐盟的制裁措施。茨貝爾吉斯談到：“首先，這不是立陶宛在做什麼，而是歐洲的制裁從6月17日開始發揮作用。實施制裁的行業是（立陶宛）鐵路，他們通知他們的客戶，……受制裁的貨物……將不再被允許在立陶宛過境。”

茨貝爾吉斯補充說：“這是在與歐盟委員會協商並根據（他們的）指導方針進行的。”據悉，目前的鐵路過境，通過立陶宛運送貨物和乘客，是布魯塞爾和莫斯科之間達成協議的結果。21世紀初，隨着立陶宛向歐盟和北約邁進，歐盟與俄羅斯達成了一項關於客運和貨運過境的協議。

克里姆林宮接受了這一協議，儘管此前俄方曾試圖向立陶宛施壓，要求其同意建立軍事走廊或繼續派駐俄羅斯軍隊，這將使該國對北約的渴望基本停滯不前。簡化的過境機制於2003年7月1日開始運作，距離立陶宛於2004年5月1日加入歐盟則不到一年時間。現在，立陶宛官員表示，該國不能因此而實施任何單邊行動。每個月大約有一百列火車從白俄羅斯進入立陶宛，繼續經立陶宛首都維爾紐斯前往俄羅斯飛地加里寧格勒。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周一為立陶宛的決定辯解說，雖然他“一直擔心俄羅斯的報復”，但立陶宛“無罪”。博雷利告訴記者稱：“立陶宛沒有採取任何單方面的國家限制，只執行歐盟的制裁，”他補充說：“立陶宛沒有做其他事情，只是在執行歐盟委員會的指導方針”。

立陶宛外交部當天還發表聲明澄清指，有關立陶宛禁止俄羅斯向加里寧格勒州過境運輸貨物的消息有誤。立陶宛方面稱，不受歐盟制裁約束的乘客和貨物可以繼續通過立陶宛領土進出加里寧格勒州。立陶宛一直在執行歐盟制裁，這些制裁有不同的過渡期和最後期限。

正如2022年3月15日通過的歐盟第四套制裁措施所預見的那樣，歐盟對俄羅斯鋼鐵和其他黑色金屬產品進口到歐盟和在歐盟過境的限制性措施於2022年6月17日明確開始生效。該國外交部表示：“立陶宛根據歐盟法律並與歐盟委員會協商，在其評估的基礎上適用歐盟的限制性措施。”