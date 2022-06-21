俄諾貝爾和平獎得主獎章拍得逾1億美元，全部收益將用於援助烏克蘭兒童

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2021年諾貝爾和平獎得主，俄羅斯記者、《新報》總編德米特里·穆拉托夫 （Dmitry Muratov）的諾貝爾獎獎章拍賣活動6月20日在世界難民日當天舉行。據拍賣行美國遺產拍賣公司（Heritage Auctions）介紹，穆拉托夫的諾貝爾和平獎獎章拍出了1.035億美元的天價。據悉，此次拍賣100%的收益將用於聯合國兒童基金會對因戰爭而流離失所的烏克蘭兒童的人道主義救助。

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穆拉托夫此前領導着俄羅斯境內最後一批敢於批評普京政府政策的主要獨立媒體之一，其他媒體在烏克蘭被入侵後要麼關閉，要麼網站被封鎖。

穆拉托夫1993年共同創辦《新報》，資金來自前蘇聯領導人戈爾巴喬夫的諾貝爾和平獎獎金。自《新報》問世以來，該報已有六名記者遇害，受到威脅的更不計其數。直到今年三月俄羅斯當局通過法律規定，如果報道與政府立場衝突的烏克蘭消息可被判處15年徒刑，《新報》停止了線上和印刷品發行。

去年10月，穆拉托夫與菲律賓媒體人瑪麗亞·蕾薩(Maria Ressa)共同被授予諾貝爾和平獎獎章。穆拉托夫後來宣布，他將把50萬美元的獎金捐給慈善機構，“以使難民兒童有機會獲得未來”。

日前，穆拉托夫又宣布將他的諾貝爾和平獎獎章於本周一晚在紐約拍賣，與世界難民日同時進行。所有收益將捐給聯合國兒童基金會，以幫助來自烏克蘭的難民兒童。據了解，這次拍出的1.035億美元的金額，由一個未透露身份的出價人在電話中拿下。融化後，穆拉托夫獎章中包含的175克23K金價值約1萬美元。

此前，諾貝爾獎獎章的最高競拍價格是2014年的476萬美元，當時1962年諾貝爾生理學或醫學獎得主詹姆斯·沃森（James Watson）出售了他的獎牌。三年後，他的共同獲獎者弗朗西斯·克里克（Francis Crick）的家人在同樣由遺產拍賣公司進行的競標中獲得了227萬美元。

在近日接受美聯社採訪時，穆拉托夫說，他特別關注那些因烏克蘭衝突而成為孤兒的兒童。穆拉托夫說：“我們希望歸還他們的未來”。他補充說，重要的是，對俄羅斯實施的國際制裁不能阻止人道主義援助，如治療罕見疾病的藥物和骨髓移植，以到達需要的人手中。

穆拉托夫在經手這筆交易的拍賣行、美國遺產拍賣公司發布的視頻中說：“它必須成為一個快閃族的開端，作為一個榜樣，讓人們拍賣他們寶貴的財產來幫助烏克蘭人”。4月初，穆拉托夫曾在從莫斯科到薩馬拉的火車上遭人潑油漆攻擊。