愛沙尼亞總理：依照現有的北約防禦計畫，我國將被從地圖上抹去

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愛沙尼亞總理卡婭·卡拉斯（Kaja Kallas）最新向英國《金融時報》表示，依照目前北約保護該國免受任何俄羅斯攻擊的防禦計畫，愛沙尼亞將被從地圖上抹去，其首都塔林的歷史中心將被夷為平地。

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卡拉斯周三告訴該報記者稱，北約對波羅的海三國的現有防禦計畫是允許他們被攻陷，然後在180天後解放這三個國家。

卡拉斯指出，自俄羅斯開始全面入侵烏克蘭以來，現在已經超過了100天。她說：“如果你比較一下烏克蘭和波羅的海國家的規模，這將意味着（波羅的海）國家和我們的文化被徹底摧毀。”

卡拉斯補充說：“那些去過（愛沙尼亞首都）塔林並了解我們的老城和這裡的幾個世紀的歷史以及這裡的幾個世紀的文化的人——這些都將從地圖上抹去，包括我們的人民，我們的國家。”

卡拉斯的評論是在將於下周二舉行的北約馬德里峰會前發表的，鑒於俄羅斯全面入侵烏克蘭戰爭的爆發，該聯盟首腦將在此次峰會上討論其東翼的防禦計畫，包括如何更好地保衛波羅的海國家。

愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛正在推動將目前在每個國家派駐大約一千名盟國軍隊的‘絆腳石’戰略改為，北約從一開始起就尋求保衛其成員國的每一寸領土，特別是在看到俄羅斯在烏克蘭的暴行後。

在評論她所稱的北約“失去領土並在事後解放領土”的計畫時，卡拉斯說，據稱俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮實施的暴行發生在入侵開始後約80天。她強調：“現在每個人都看到，這種絆腳石的概念並沒有真正發揮作用。”

卡拉斯補充說，她曾與駐紮在愛沙尼亞的外國軍隊——主要是來自英國的軍隊交談過，英軍代表告訴她，鑒於目前的計畫意味着他們將被潛在的俄羅斯入侵全部殲滅。卡拉斯說：“他們不喜歡這樣的想法......他們應該去死”。

當被問及卡拉斯的評論時，一位北約官員回應指，聯盟“已經制定了威懾威脅和保衛所有盟國的計畫，但我們從未涉及操作細節。秘書長明確表示，加強威懾和防禦是下周北約峰會的關鍵決定之一”。

北約官員補充說：“我們將做得更多，以確保我們能夠在任何時候、針對任何威脅保衛盟國的每一寸領土。我們將調整北約的部隊結構，讓更多部隊處於高度戒備狀態。我們還將有更多的北約前沿部署的戰鬥編隊，以加強東部的戰鬥群。”

卡拉斯則要求將一個師的北約盟國部隊，也就是2萬至2.5萬名北約士兵，分別派駐愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。但這並不意味着所有這些部隊都是外國的，或者必須長期駐紮在每個國家。卡拉斯說，數以千計，或達到一個旅（3000至5000人）的波羅的海三國部隊將與駐紮在當地的外國士兵一起參與這一方案，隨着時間的推移增加到兩個旅。

德國政府提議在立陶宛建立一個“強大的戰鬥旅”，以增強其目前約1000名士兵的營級駐軍，但大部分士兵仍會駐紮在德國，能夠在短時間內轉移到波羅的海地區或用於演習。

卡拉斯在談到所謂的德國模式時說：“我不會如此執着於這些不同的模式，只要它們帶來的結果是我們從第一天起就能夠保衛自己。”

此外，波羅的海國家還要求加強該地區現有的空中警戒任務，以便在必要時讓北約飛機有可能擊落敵機。卡拉斯強調，愛沙尼亞是芬蘭和瑞典加入北約的“最大支持者”，但她表示，土耳其阻止他們加入北約的行動似乎不太可能在下周的峰會上得到解決。