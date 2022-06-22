普京的健康：世界最大的謎團也引謠傳四起

俄羅斯/普京

俄羅斯總統普京病沒病？各種說法四處流傳。因為俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭，對於戰爭走向以及俄羅斯未來的爭議，加劇了對普京健康的聚焦。然而儘管有各種矛盾的說法，從來沒有任何證實，普京的健康議題，只能是一個謎團與猜測。據俄羅斯資深媒體人感嘆，“整個地球都不知道一個按下紅色按鈕就能毀滅人類的人是否健康。”

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據法新社今天報道稱，普京的健康是各種謠言的主題，也是一個絕對的謎團。傳言包括“從西伯利亞鹿的鹿角中提取的血液製作浴液，由忠誠的隨扈收集他的排泄物，以避免任何被他人分析的可能以及神秘的缺勤和醫療”等等。

關於今年10月份就年屆70歲的普京的健康狀況的傳言是亂七八糟的、充滿陰謀論，卻無法證實。但它們說明人們對這位俄羅斯總統的健康狀況知之甚少，如果對此有什麼可以理解的話，重要點在於，普京發動了對烏克蘭血腥的侵略戰爭，而且戰爭結果將決定歐洲的未來。

在普京二十年的統治期間，除了顯示出耀眼的陽剛之氣和健康狀況外，幾乎沒有任何關於他實際健康狀況的消息泄露出來。人們只是“有幸”看到官方給出的“普京在馬背上，普京光着膀子釣魚，普京是柔道運動員”的宣傳照片。

但是，隨着俄羅斯總統普京年齡的增長，他的體格多年來也發生了變化：他的臉顯得腫脹，他的動作有時顯得緊張。在這個背景下猜測又開始四面開花。

據法新社說，對普京的健康狀況進行的最深入的調查是由俄語網站Proekt在4月發表的，該網站根據公開的消息來源得出的結論是，近年來，普京去他在黑海索契的大別墅時，正好有一支醫生隊伍陪往。而其中有一位甲狀腺癌專家葉夫根尼-塞利瓦諾夫。

有傳言說，用從西伯利亞鹿角中提取的血液洗澡，應該可以提高壽命和性活力，這是西伯利亞國防部長謝爾蓋-舒古推薦的方法。

而據法國《巴黎競賽》周刊報道說，在2017年訪問法國和2019年訪問沙特阿拉伯期間，普京被一個負責收集他的糞便的團隊護送到廁所，以避免任何可能提供關於普京健康狀況的排泄物被“間諜”。

最近，美國《新聞周刊》援引美國情報部門的消息稱，普京在4月接受了晚期癌症的治療。不過美國國家安全委員會否認它是信息的來源。

但是烏克蘭情報主管Kyrylo Budanov將軍告訴天空新聞，普京患有癌症。

克里姆林宮一般打哈哈。唯一一次確認健康問題是在2012年秋天，當時這位俄羅斯領導人從公眾視線中消失並取消了會議。當時，克里姆林宮提及是肌肉拉傷，但一家俄羅斯報紙報道了普京背部出現問題。

據Proekt網站報道，正是在這個時候普京可能出現了重大的健康問題。據觀察人士稱，新冠病毒大流行病導致俄羅斯總統行為怪異，反映出他有偏執。俄羅斯官方稱，普京已接種疫苗，但與世界上大多數同行不同的是，普京從未公布過他接種疫苗的圖像。

普京的訪客要接受嚴厲的預防措施，包括幾天的隔離。而且，每個人都記得，在戰爭開始前的2月份，克里姆林宮領導人與他的外國客人，包括法國總統馬克龍的訪問，都有一張巨大的桌子將普京隔開。

法新社說，只有同意接受測試的訪客才被允許接近並與普京握手。然而，法國總統馬克龍拒絕此一要求。

在4月底普京和他的國防部長紹伊古的一次會議上，俄羅斯總統攥着桌子的圖像也激起了人們對可能掩蓋其顫抖的方式的猜測。此外，克里姆林宮無限期地推遲了每年6月的活動，期間總統通過電話與他的同胞交談，但沒有解釋原因。

為了保護普京，俄羅斯採取了巨大的預防措施，例如在他2020年的年度新聞發布會上，只有少數經過疫情測試和經過隔離的記者才被允許進入會場。而且普京處理時事的方式多為視頻會議。

俄羅斯官方否認普京健康亮紅燈傳言。克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫一直否認這些指控。" 俄羅斯外交部長拉夫羅夫5月底在法國TF1電視頻道上說：“我不相信任何頭腦正常的人能夠在普京身上看到任何患有疾病的跡象。”

作為普京的盟友，白俄羅斯總統亞歷山大-盧卡申科在3月份接受日本電視台採訪時也做了同樣的說事。他說，“如果你認為普京有健康問題，那你就是世界上最可憐的人。”

在最近的露面中，包括關於出席聖彼得堡經濟論壇和與土庫曼總統謝爾達-別爾德穆哈梅多夫的會晤，普京確實沒有表現出生大病的跡象。

據法新社說，大多數觀察家認為，在有爭議的憲法修改並允許他競選第三個任期之後，普京將在2024年參加連任選舉，而且這位克里姆林宮的主人沒有指定或培養任何可能的接班人。據俄羅斯Proekt編輯羅曼-巴達寧（Roman Badanin）感嘆道：“俄羅斯對他們的總統的身體和情感狀況沒有一絲一毫的了解，整個地球都不知道一個能夠按下紅色按鈕，數度毀滅人類的人是否健康。”