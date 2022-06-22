朔爾茨：俄羅斯與烏克蘭的和平談判不現實

德國/烏克蘭/俄羅斯

據德國廣播電台報道，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於周三發表政府聲明表示，俄羅斯與烏克蘭之間的和平談判是不現實的。

廣告 繼續瀏覽後續

朔爾茨在德國聯邦議會表示，俄羅斯總統普京仍然相信達成強制和平的可能性。這就是為什麼談判的可能性“非常非常地遙遠”。因此，目標仍然是烏克蘭擊退俄羅斯襲擊者。

朔爾茨還提出了北約新戰略概念的前景。在可預見的未來，與普京咄咄逼人的帝國主義俄羅斯建立夥伴關係是不可想象的。在當前的安全政策危機中，德國肩負着非常特殊的責任。它將擴大其在波羅的海地區的軍事存在。按照朔爾茨的說法：要“保衛每一平方米的同盟領土”。

朔爾茨感謝所有批准了聯邦國防軍特別支出的人，說這為德國新的安全結構奠定了基礎。德國於不久前決定，給聯邦國防軍額外撥款1000億歐元，以提升軍備。

朔爾茨補充說，俄羅斯正在對烏克蘭人民發動一場無情的戰爭，這就是為什麼烏克蘭將繼續獲得大規模支持。這包括財政、經濟、人道和政治上的支持，還有武器供應。

與此同時，烏克蘭戰爭對德國的衝擊也越來越大。能源價格繼續上漲。官方警告，冬季能源供應可能吃緊。由於俄國近日大大削減了對德國的天然氣供應，德國經濟部長哈貝克正在準備啟動國家天然氣緊急計畫。根據德國《世界報》的消息，緊急監管的第二階段可能會立即顯著提高所有消費者的天然氣價格。

德國財政部長林德納在德國電視二台就高昂的能源價格警告說，德國面臨嚴重的經濟危機。他表示，至少應該考慮繼續使用核能。

巴州州長索爾達向德國廣播電台表示：延長核電站的使用“絕對是可能的”。政府應該在撇開意識形態的情況下，對所有可選項進行考慮。

但社民黨籍朔爾茨總理對延長核電站的使用期持保留態度。