烏戰效應：保加利亞議會今推不信任議案 親歐政府搖搖欲墜？

保加利亞/烏克蘭戰爭

保加利亞總理佩特科夫周三面臨議會的不信任投票，烏克蘭的戰爭加深了對他的指責與分歧。烏戰提高了這個擁有650萬人口的巴爾幹國家的選舉風險，保加利亞是歐盟最貧窮的國家。法新社說，現政府必須為執政生存而奔走。保加利亞民眾今天上街示威，支持現政府。

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據法新社今天報道稱，保加利亞在過去一年中已經經歷了三次立法選舉。直到自由派的佩特科夫出人意料地進入政壇，現總理是哈佛大學的畢業生，決心在有爭議的前總理鮑里索夫統治十年後消滅腐敗。但是，去年12月形成的複雜而脆弱執政聯盟已經出現了裂痕：6月初，執政聯盟失去了反制度黨（ITP）的支持。

前總理鮑里索夫的保守派反對黨Gerb提出一項近乎於彈劾的動議，指在物價飛漲的情況下，"政府的經濟和金融政策失敗"。信任投票定於周三今天19:00（格林尼治標準時間16:00）進行，議會力量的平衡對現總理佩特科夫的政府不利。

儘管現總理佩特科夫應該還能依靠六名反叛的的ITP成員的選票，並希望在最後一刻爭取到支持，但這一任務將是困難的。

親歐洲的總理佩特科夫上台時希望 "將保加利亞變成一個正常的歐洲國家"，但烏克蘭戰爭打亂了他的議程。據民主研究中心（CSD）的魯斯蘭-斯特凡諾夫（Ruslan Stefanov）告訴法新社，在這個傳統上接近莫斯科的國家，烏克蘭戰爭 "加劇了分歧，削弱了政府"。

據分析，儘管保加利亞嚴重依賴俄羅斯能源，但該國卻沒有屈服於克里姆林宮關於開設盧布賬戶支付天然氣費用的要求，因此遭到俄羅斯對保加利亞供應量的削減。

保加利亞首都國際研究所所長明哲夫說，烏克蘭戰爭在 "當前的危機中起到關鍵作用"。他告訴法新社，"收取傭金的保加利亞寡頭 "被剝奪了收入，"這加劇了政府聯盟內部以及商業界與政府之間的緊張關係。

保加利亞政治學家Yavor Siderov也認為："俄羅斯的懲罰與干預在保加利亞很重要，許多人對它很敏感，"他指的是 "通過散布虛假信息來破壞國家穩定的不斷嘗試"。

另一個引起分歧的問題是向烏克蘭運送武器。雖然政府的大多數人都採取贊成立場，但社會黨人頑固地拒絕回應基輔的武器要求。

另一個分歧的根源是，由於歷史和文化爭端，保加利亞還否決了啟動北馬其頓加入歐盟的談判。但烏克蘭戰爭使歐盟擴大巴爾幹地區的問題重新擺上檯面，而這一問題的地緣戰略意義越來越大，西方要求保加利亞解除反對的壓力也在增加。可是，現總理佩特科夫的和解戰略並沒有得到政府中所有人的喜歡。

據專家說，即使總理在不信任動議中倖存下來，選舉似乎也不可避免。據民調機構的專家迪米塔-加內夫（Dimitar Ganev）說，這只會給政府帶來一兩個月的緩和期，因為它的地位很脆弱。組織一次新的選舉並不能解決任何問題，因為政治格局非常分散與脆弱。

在最後的努力中，預計成千上萬的保加利亞人將在今天走上街頭，支持佩特科夫的政府，而且現政府承諾進行長期的改革。