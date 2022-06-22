烏東里西昌斯克激戰 俄軍導彈火炮齊轟

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭東部城市裡西昌斯克繼續遭到各種火炮攻擊。烏克蘭盧甘斯克地區州長謝爾蓋-蓋達伊在電報群Telegram上報告說："俄羅斯軍隊正在用槍支、導彈、航空炸彈、火箭發射器猛烈攻擊里西昌斯克......他們正在摧毀一切。"

廣告 繼續瀏覽後續

據烏克蘭方面昨天晚上說，俄羅斯的打擊正在 "摧毀里西昌斯克（Lyssychansk）一切"，這是東部頓巴斯地區塞維羅多涅茨克旁邊的一個戰略性工業城市。

在東頓巴斯地區，俄羅斯軍隊現在 "控制 "着前線的托赫基夫卡村，距離塞維羅涅茨克和鄰近的利西昌斯克鎮幾公里，那裡的戰鬥正在激烈進行。

盧甘斯克地區幾周來一直是俄羅斯和烏克蘭軍隊之間激烈炮戰的場所，幾乎完全由莫斯科的部隊控制。只有里西昌斯克和塞維羅多涅茨克周圍仍然有烏克蘭軍隊的抵抗。

上星期，里西昌斯克遭到轟炸後，里西昌斯克與塞維羅多涅茨克被頓涅茨河隔開，因為連接兩個城市的橋樑被摧毀後，交通就割斷了。

法新社的一個小組看到烏克蘭士兵在里西昌斯克市中心的一條街道上挖了一條用作射擊點的壕溝，並用鐵絲網和樹枝豎起了路障。

在Severodonetsk，據當地政府稱，"工業區周圍的戰鬥正在激烈進行"，據Severodonetsk區長Roman Vlasenko稱，包括38名兒童在內的568人--大部分是員工及其家屬--現在正在Azot工廠里避難。

這家工廠是這個工業城市的象徵，戰前它有大約10萬名居民。莫斯科佔領該鎮將是征服整個頓巴斯的重要一步，該地區主要是講俄語的地區，自2014年以來部分被親俄分離主義分子佔領。

據法新社說，烏克蘭總統敦促他的軍隊 "堅持下去"，說戰爭的結果將取決於它的韌性，以及它牽制俄羅斯軍隊和造成損失的能力。

仍在基輔控制下的幾個頓巴斯城鎮都在為俄羅斯軍隊的進一步推進做準備，例如塞維羅涅茨克以東的斯洛維安斯克和克拉馬托爾斯克。

據烏克蘭周二表示，它在前一天瞄準了黑海的石油鑽井平台，它說這些平台被俄羅斯人用作軍事 "設施"，以加強他們在該地區的控制。

據法新社昨天稍晚報道稱，俄羅斯軍隊昨天在烏東頓巴斯地區繼續推進，烏克蘭宣布雙子城市北頓內茨克及利西昌斯克附近前線村莊托什基夫卡已被俄羅斯軍隊佔領。

北頓內茨克（Severodonetsk）地區領導人佛拉申科（Roman Vlasenko）告訴烏克蘭電視台：「根據我們的消息，托什基夫卡村（Toshkivka）21日起已被俄國人完全掌控。」佛拉申科還說，頓巴斯（Donbas）地區爭奪戰，「目前正全面展開」。

托什基夫卡村在戰爭前人口約5000人，位於北頓內茨克以南約25公里處，俄烏軍隊數周來持續在北頓內茨克交戰。