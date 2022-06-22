立陶宛總統：已準備好應對俄羅斯的任何不友好行動

立陶宛/俄羅斯/烏克蘭

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）6月22日在接受路透社專訪時表示，在該國禁止受歐盟制裁的貨物穿越其領土並進入俄羅斯位於波羅的海的飛地加里寧格勒後，立陶宛已經準備好受到俄方某種形式的報復。

廣告 繼續瀏覽後續

瑙塞達在一段視頻採訪中向記者表示：“我們已經準備好了，我們已經準備好應對來自俄羅斯方面的某種不友好的行動，與BRELL電力系統切斷或其他行動。”雖然波羅的海三國十幾年前就加入歐盟，但至今能源體系還多依賴俄羅斯的電力系統。BRELL系統是俄羅斯、白俄羅斯和波羅的海國家之間共享的一個電力網。去年立陶宛安裝了與波蘭之間的電力傳輸設備，接入歐洲電網，正是為了今天的局面做準備。

瑙塞達指出，他不相信俄羅斯會在軍事上挑戰立陶宛，因為該國是北約成員國。他在採訪中還為立陶宛阻止遭受歐盟制裁的貨物過境的決定進行辯護，並指該國是在執行歐盟層面的決定。瑙塞達說：“我們只是執行在歐盟層面實施的制裁，這與俄羅斯和立陶宛的雙邊關係無關。”

瑙塞達補充說：“我們期待着實施下一階段的制裁，歐盟委員會向俄羅斯當局解釋制裁的內容將是非常好的，可能會消除現在出現的一些緊張局勢”。他警告說，緊張局勢的升級對雙方都沒有好處。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）曾在周一為立陶宛的決定辯解說，雖然他“一直擔心俄羅斯的報復”，但立陶宛“無罪”。博雷利告訴記者稱：“立陶宛沒有採取任何單方面的國家限制，只執行歐盟的制裁。”他補充說：“立陶宛沒有做其他事情，只是在執行歐盟委員會的指導方針”。

周三早些時候，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫(Dmitri Peskov)表示，俄方正在討論針對立陶宛禁止歐盟制裁的貨物通過加里寧格勒進入俄羅斯的報復性措施。佩斯科夫沒有詳細說明這些措施可能帶來的後果，並表示莫斯科的回應沒有確切的時間表。

美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)周二在答記者問時表示：“我們支持我們的北約盟友，我們支持立陶宛。”他強調：“具體而言，我們對北約第五條的承諾——對一個國家的攻擊將構成對所有國家的攻擊這一前提，美國方面的這一承諾是鐵打不破的。”

普萊斯說，美國歡迎立陶宛和其他國家就俄羅斯的入侵對其採取“前所未有的經濟措施”。在被問及俄羅斯的聲明時，普萊斯說：“我們不打算猜測俄羅斯的劍拔弩張或俄羅斯的虛張聲勢，甚至不想給它額外的播放時間”。

此外，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）周三通過推特表示：“英國完全支持立陶宛阻止來自俄羅斯的受制裁貨物在其國內旅行。面對俄羅斯的侵略，我們必須保持堅強，挑戰這些無理的威脅。”

德國政府也已警告俄羅斯不要在通往俄羅斯飛地加里寧格勒的貨運糾紛上出格。德國聯邦政府發言人赫貝施泰特（Steffen Hebestreit）說：“我們呼籲俄羅斯不要採取任何違反國際法的措施。”

赫貝施泰特強調，立陶宛是在歐盟對俄羅斯的制裁框架內採取這些行動的。只有某些商品受到制裁的影響，而沒有人受到制裁。他t在柏林定期舉行的政府新聞發布會上說：“因此，我們明確拒絕俄羅斯宣布的反制措施。”